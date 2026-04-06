Directivo colombiano defiende derecho de Cuba a su autodeterminación

“La mayor potencia económica y militar del planeta intenta doblegar a una pequeña isla a como dé lugar por tener un modelo económico y social distinto al norteamericano, pero al mismo tiempo respalda monarquías absolutas y todo tipo de regímenes autocráticos en países aliados”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

Consideró además en su pronunciamiento que lo impuesto por la administración de Donald Trump a Cuba “nunca podría ser respaldado por alguien que defienda los valores de la cristiandad”.

A juicio del directivo, nada de lo que pueda considerarse virtuoso, como la compasión, el perdón, la justicia o el amor por el otro, habita en la política que ejecuta Estados Unidos contra el país antillano.

En cambio, acotó, “el pueblo cubano hace gala de las virtudes cardinales mientras los poderosos políticos de la Florida sólo muestran sevicia con su propio pueblo”.

En su comentario hizo una reflexión sobre por qué ciertos sectores suelen creer a pie juntillas la narrativa estadounidense.

“Muchos en esta red reaccionan sin dudar un segundo ante cualquier publicación que defienda el derecho de Cuba a ser socialista. ¿Por qué reaccionan con tanta premura y tanta rabia?”, se cuestionó.

La razón está en la ingeniería del consentimiento, según afirmó.

“Durante más de un siglo Estados Unidos ha moldeado la opinión pública dentro y fuera de sus fronteras, este esfuerzo propagandístico ha sido tan exitoso que incluso se ha impuesto sobre los fundamentales valores cristianos de millones de colombianos”, advirtió.

Carrillo es una voz constante en la defensa del derecho de la isla a su autodeterminación.

“¿Cuál es el crimen de Cuba? Por qué el imperio más poderoso que ha conocido la humanidad se ensaña con tanta alevosía para someter a una isla incapaz de hacerle daño”, cuestionó la semana pasada en sus redes sociales.

Aseveró que la respuesta radica en el ejemplo que es capaz de ofrecer esa nación al mundo.

“Una Cuba socialista y próspera destruiría desde los cimientos el dogma del capitalismo salvaje como única vía al buen vivir. La arrogancia de Estados Unidos castiga colectivamente a más de 10 millones de personas durante casi 70 años con el único fin de blindar su propaganda”, sentenció el directivo.