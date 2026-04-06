ONU expresa preocupación por situación en Medio Oriente

En su página web oficial, la ONU advirtió sobre la persistencia de las hostilidades, el aumento de las víctimas civiles y los daños causados a la infraestructura y los servicios esenciales como la salud y la educación.

Además, manifestó su alarma por el incremento del número de desplazados y las restricciones de acceso a los equipos que brindan ayuda humanitaria.

La ONU citó también un reporte reciente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que confirmó que se produjeron ataques militares cerca de la central nuclear de Bushehr, incluyendo un impacto a tan solo 75 metros del perímetro de la instalación.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, advirtió se trata de un hecho muy grave y señaló que la continuidad de las acciones de ese tipo podría causar un accidente radiológico con consecuencias perjudiciales para la población y el medio ambiente en Irán y otros países.

Asimismo, reiteró que las instalaciones nucleares y las zonas circundantes nunca deben ser atacadas.

Por su parte, Teherán cuestionó la reacción de ese organismo y consideró insuficiente expresar “profunda preocupación” frente a ese tipo de hechos.

La Organización de Energía Atómica de Irán subrayó que los ataques contra centrales nucleares constituyen “crímenes de guerra” y advirtió que minimizar su gravedad mediante posturas que calificó de pasivas podría alentar a los responsables de dichas acciones.