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Anuncian fecha de lanzamiento de la estación orbital rusa

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El director de la agencia espacial rusa (Roscosmos), Dmitri Bakanov, anunció hoy que el primer módulo de la futura Estación Orbital Rusa (EOR) se lanzará en 2028.

Según comunicó Bakanov este lunes a la prensa especializada, igualmente en 2028, y de acuerdo con un convenio con la agencia espacial estadounidense (NASA), comenzará la fase de finalización de los trabajos en la Estación Espacial Internacional (EEI), y en 2030 se completará su desorbitación.

«La estación orbital rusa debería establecerse exactamente en esa fecha, para que se convierta en una estación nacional independiente y plenamente operativa en órbita, donde llevaremos a cabo nuestros experimentos», dijo el director de Roscosmos.

El 4 de abril, el profesor del Instituto Aeroespacial de Moscú y doctor en ingeniería, Alexander Belyavsky declaró que la EOR, que sustituirá a la EEI, tendrá un diseño similar al de las naves espaciales de la película «Alien» y estará controlada en gran medida por un androide.

Según Belyavsky, la nueva estación no estará tripulada en el sentido tradicional. Señaló que la EOR requiere un mantenimiento constante: sustitución de componentes, gestión de los sistemas de soporte vital y control de temperatura, y realización de experimentos de forma automatizada. Un androide podrá encargarse de todo eso.

EOR será la primera plataforma de drones del mundo equipada con robots para su mantenimiento.

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