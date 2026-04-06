Anuncian fecha de lanzamiento de la estación orbital rusa

Según comunicó Bakanov este lunes a la prensa especializada, igualmente en 2028, y de acuerdo con un convenio con la agencia espacial estadounidense (NASA), comenzará la fase de finalización de los trabajos en la Estación Espacial Internacional (EEI), y en 2030 se completará su desorbitación.

«La estación orbital rusa debería establecerse exactamente en esa fecha, para que se convierta en una estación nacional independiente y plenamente operativa en órbita, donde llevaremos a cabo nuestros experimentos», dijo el director de Roscosmos.

El 4 de abril, el profesor del Instituto Aeroespacial de Moscú y doctor en ingeniería, Alexander Belyavsky declaró que la EOR, que sustituirá a la EEI, tendrá un diseño similar al de las naves espaciales de la película «Alien» y estará controlada en gran medida por un androide.

Según Belyavsky, la nueva estación no estará tripulada en el sentido tradicional. Señaló que la EOR requiere un mantenimiento constante: sustitución de componentes, gestión de los sistemas de soporte vital y control de temperatura, y realización de experimentos de forma automatizada. Un androide podrá encargarse de todo eso.

EOR será la primera plataforma de drones del mundo equipada con robots para su mantenimiento.