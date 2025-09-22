Compartir en

Es cierto. Existe. No es un invento. Sigue en pie. Ahora más recrude­cido. Resoluciones aprobadas en la ONU no lo quitan. La solidaridad ayuda a atenuarlo. Su objetivo su­premo es hacer morir por hambre y enfermedades a un pueblo entero. Crear un descontento en la pobla­ción para derrocar a la Revolución es el fin

Todo eso y más es el bloqueo del Gobierno de Estados Unidos con­tra Cuba. De tantos años encima de nuestros hombros hemos llega­do a soportarlo con la resistencia de quien no se rinde, por muy duro que sea el peso. Y está demos­trado que ha privado a niños de medicamentos para salvarlos. Ha cancelado negociaciones cuando más cerca estaba una empresa extranjera de invertir o vendernos insumos y piezas de repuesto.

Y también es real que nos ha impedido ganar millones de dó­lares en más de 60 años por no dejarnos exportar a su mercado; que las pocas compras hechas a productores agropecuarios es­tadounidenses no pueden ser a créditos ni en transacciones co­merciales como todo el mundo; y que los Bancos se atemorizan con multas exorbitantes si le ha­blan de Cuba, mucho más tras in­cluirnos arbitrariamente en una lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo.

Hace solo unos días, cuando nuestro canciller Bruno Rodrí­guez presentó la actualización del informe que Cuba volverá a exponer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no faltó quien afirmara que el bloqueo también atraviesa la vida emocio­nal, pues las carencias de com­bustible, la canasta familiar nor­mada disminuida y los terribles apagones son expresiones vivas y duras. Muy duras.

Todavía hay ilusos que hablan más del bloqueo interno que del verdadero. Nuestras ineficiencias nunca se podrán justificar con un impacto tan brutal como el que nos ocasiona un gobierno incapaz de entender que la dignidad de una nación no se mide en dinero, sino en coraje, valentía y creatividad.

