Acoge Cienfuegos el VII Evento de Generalización entre Refinerías

Desde hoy 22 y hasta el 25 de septiembre, la provincia de Cienfuegos será la sede del VII Evento de Generalización entre Refinerías. Este importante encuentro, que reunirá a trabajadores y especialistas de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), tiene como objetivo fundamental fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos técnicos.

El evento está diseñado para presentar y debatir las soluciones innovadoras que se han aplicado con éxito en las diferentes refinerías del país. Según los organizadores, el programa desarrollará varios talleres especializados y comisiones de trabajo que abarcarán áreas críticas para el sector, como la tecnología, el mantenimiento industrial, la protección del medio ambiente, la automatización de procesos y la economía.

“Este espacio de colaboración es vital para elevar la productividad y la eficiencia de nuestro sistema de refinación. Compartir las mejores prácticas nos permite encontrar soluciones conjuntas a los desafíos comunes”, destacó Raúl Jaramillo, gerente general de la Refinería Cienfuegos S.A.

La cita se perfila como una oportunidad clave para que los trabajadores del sector petrolero cubano unan esfuerzos, con el fin de optimizar los procesos productivos y contribuir al desarrollo económico de Cuba.

