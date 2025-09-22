Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Compartir en

Este 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos

Dando continuidad a las acciones técnicas realizadas el pasado 29 de agosto y como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, el próximo 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos, anunció la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A en su página web.

Añade la nota que en esta ocasión se trabajará sobre otro grupo de servicios móviles cuyas numeraciones inician por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63, los cuales podrán tener afectaciones mientras se desarrollen las acciones técnicas.

Al ser también objeto de estas acciones algunos servicios de la telefonía fija, podrán percibir afectaciones los clientes cuyos teléfonos comienzan con las siguientes numeraciones:

Pinar del Río (4821XXXX, 4847XXXX, 4860XXXX, 4861XXXX, 4881XXXX, 4888XXXX, 4899XXXX)

La Habana (7224XXXX, 7226XXXX, 7229XXXX, 7624XXXX, 7724XXXX, 7725XXXX, 7826XXXX)

Ciego de Ávila (3337XXXX, 3338XXXX, 3340XXXX, 3341XXXX, 3398XXXX)

Granma (2321XXXX)

Santiago de Cuba (2279XXXX)

La Empresa gradece la comprensión y solicita que se mantengan informados a través de sus perfiles institucionales en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu y los medios de comunicación social.

