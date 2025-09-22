lunes, septiembre 22, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Desde la madrugada del 19 de mayo hasta el día 20, comenzarán los trabajos de reordenamiento en la red de telecomunicaciones que afectarán el servicio de telefonía fija. / Foto: Del autor
Nacional Noticias 

Anuncia ETECSA trabajos técnicos programados en las redes móvil y fija

Este 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos

Dando continuidad a las acciones técnicas realizadas el pasado 29 de agosto y como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, el próximo 23 de septiembre, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas de la madrugada, se ejecutarán trabajos en las plataformas que soportan algunos servicios móviles y fijos, anunció la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A en su página web.

Añade la nota que en esta ocasión se trabajará sobre otro grupo de servicios móviles cuyas numeraciones inician por 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63, los cuales podrán tener afectaciones mientras se desarrollen las acciones técnicas.

Al ser también objeto de estas acciones algunos servicios de la telefonía fija, podrán percibir afectaciones los clientes cuyos teléfonos comienzan con las siguientes numeraciones:

Pinar del Río (4821XXXX, 4847XXXX, 4860XXXX, 4861XXXX, 4881XXXX, 4888XXXX, 4899XXXX)

La Habana (7224XXXX, 7226XXXX, 7229XXXX, 7624XXXX, 7724XXXX, 7725XXXX, 7826XXXX)

Ciego de Ávila (3337XXXX, 3338XXXX, 3340XXXX, 3341XXXX, 3398XXXX)

Granma (2321XXXX)

Santiago de Cuba (2279XXXX)

La Empresa gradece la comprensión y solicita que se mantengan informados a través de sus perfiles institucionales en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu y los medios de comunicación social.

Granma

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

