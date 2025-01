Diez años de servicios de Medicina Natural tradicional en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 32 segundos

Al terminar diciembre de 2024 se cumplían los 10 primeros años del Servicio de referencia provincial de Medicina Natural y Tradicional (MNT) en la provincia de Cienfuegos.

Esas prestaciones se brindan en el Centro Especializado Ambulatorio (CEA) Héroes de Playa Girón, con un servicio muy bien acogido por la población, que tiene grandes resultados en salud y por ende en la calidad de vida.

El doctor Omar Morejón Barroso, especialista de I y II Grado de MNT y jefe del servicio provincial, perteneciente al Hospital General Dr. Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), es fundador de esos procederes desde el año 2014.

Es uno de los galenos cienfuegueros más apasionado en el tema, que “contagia” positivamente a quienes les escuchan contar la larga historia de esas asistencias, con raíces en cultura milenarias y que prueban cada día su efectividad.

Uno de sus mayores orgullos es el uso del ozono, terapia que ocupa en la actualidad las primeras posiciones, entre todas las técnicas aplicadas, dentro del tratamiento de MNT.

“Cienfuegos es la única provincia de Cuba que posee un servicio de ozono en cada municipio y además es la única que tiene sellado completamente todas las áreas de salud con esas prestaciones, lo cual pudiera considerarse un lujo.

“Existen vías de administración sistémicas de este medicamento, como la local y rectal aunque esta última se usa en gran medida en el país. Otra vía de uso es mediante la autohemoterapia mayor, que es la utilización de sangre del mismo paciente mezclada con el ozono y se le vuelve a introducir como una transfusión, una práctica arraigada en el mundo entero, sobre todo en Europa y Rusia.

“El ozono lo empleamos en el tratamiento de más de diez enfermedades, entre estas las afecciones de la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, la inmunodeficiencias, y las lesiones del colon, entre estas la colitis o parasitosis intestinal. También resulta muy beneficiosa la aplicación de estos procederes en el control de la hipertensión arterial, las cardiopatías isquémicas y el asma broquial. Esa técnica la utilizamos además como terapia coadyuvante para paliar los efectos de las radioterapias y quimioterapias a pacientes que sufren de cáncer”.

Morejón Barroso, quien dirige estos servicios de MNT, abundó que lograron sumar paulatinamente al gremio médico al uso de esos procederes, y puso de ejemplo a los especialistas en Ortopedia, con avances en sus pacientes al remitirlos a estas consultas.

Según el experto la población cienfueguera ganó en cultura sobre estos procedimientos, porque acude en busca de la aplicación con mucha frecuencia. A diario se atienden a 28 pacientes con ozono rectal, tanto ambulatorios o con ingresos, según la afección y el lugar de residencia, porque acá asisten personas de varias provincias. Y cita una sola cifra elocuente: “Tenemos más de mil 500 personas tratadas con ozono por hernia cervical y lumbar”.

Norma Pérez López, enfermera de esa institución, explicó que luego de ser capacitada en esa especialidad, se dedica a la aplicación del ozono a pacientes de la provincia cienfueguera y de otros territorios vecinos.

Agregó que se suministran diferentes dosis, acorde con las sesiones indicadas y según las enfermedades, incluso a aquellas personas aquejadas de Parkinson, Ictus o que tienen secuelas de la Covid-19.

“Yo recuerdo a pacientes afectados por el Síndrome de Guillain-Barré, que llegaron sin moverse, sin embargo luego de recibir el tratamiento salieron caminando, y ese logro me dio una gran satisfacción”.

Morejón Barroso interviene para dar detalles sobre los tratamientos por urgencia, con guardias de 24 horas en el hospital provincial “porque todo paciente que sea tributario de un proceso de urgencia lo atendemos. Entre estos la hipertensión arterial, dolores cólicos nefríticos, que podemos tratar con acupuntura y con homeopatía”.

Pero estos avances no detienen a los especialistas de MNT en el emblemático centro ambulatorio de Cienfuegos, porque continúan con indagaciones relevantes.

“Tenemos un proyecto de investigación con reumatología y ozono para vertebras; la doctora Ileana Pérez investiga la aplicación de ozono en pacientes con úlceras varicosas, que son dependiente vascular no diabética.

“Logramos publicar varias investigaciones, una sobre diabetes en el área uno de salud; otra referente al uso del ozono en la hernia discal y una publicación sobre efectos de la ozonoterapia en artritis de rodilla. El estudio científico más reciente -que vio la luz hace muy poco- estuvo vinculado a la aplicación de esa terapia en pacientes con Parkinson y los resultados del ozono en el mejoramiento de la calidad de vida de los afectados con esa enfermedad”.

También muchos cienfuegueros acuden al CEA por las “agujitas” y otras terapias de acupuntura. Emelina Quintana García es una de estas personas que cree en la medicina tradicional.

Cuando la entrevistamos ya iba por la tercera sesión en el tratamiento de su rodilla, “pero llevo mucho tiempo recibiendo la atención médica con el ozono, cada tres meses, y he mejorado mucho, imagínate que al principio mi hija me traía porque no podía caminar y después de un tiempo ya vengo y me voy sola con mis 77 años.

“Me he sentido muy bien, porque además del medicamento está la ternura con que tratan estas muchachas, que son unos amores, personas encantadoras”.

Entre ese equipo encantador que refiere Emelina se encuentran la jefa del departamento, Osmaida Cruz Martínez, licenciada en enfermería y máster en medicina, bioenergética y natural.

“En este departamento se aplica la acupuntura y sus técnicas afines: electroacupuntura, fármacopuntura, ventosa, electromagnetopuntura, auriculoterapia, se trabaja con el martillo de siete puntas, que es un equipito utilizado generalme en las alopecias”.

Allí se encuentra la licenciada Arlety González, diplomada en medicina tradicional y Dailen Yera Herrera, residente de primer año de MNT, además de enfermeros y otro personal de apoyo.

Cuentan también con la consulta de acupuntura, para pacientes hospitalizados donde trabaja la licenciada Josefa Muñoz, diplomada MNT.

Ahora el doctor Morejón y todo su competente equipo se aprestan a comenzar en este 2025 una nueva etapa de trabajo, con la satisfacción de llevar calidad de vida a los cubanos que desde Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara o Matanzas acuden a buscar ayuda mediante la Medicina Natural Tradicional.

Visitas: 2