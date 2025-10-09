Detective arrestado por espionaje a HAMAS para el Mossad

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 32 segundos

Un detective privado fue detenido hace casi una semana en Estambul por colaborar con la agencia de espionaje israelí Mossad para espiar a un alto miembro de HAMAS.

Fuentes han informado a medios locales este jueves que el individuo, identificado como Serkan Çiçek, compartía información clasificada con el régimen israelí de Tel Aviv sobre los lugares frecuentados por Zaher Jabarin, miembro del Buró Político del Moviniento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS). Según informes, la operación formaba parte de un plan para asesinarlo.

Jabarin sobrevivió a un intento de asesinato en la capital catarí, Doha, el 9 de septiembre, que también tuvo como objetivo a miembros de la delegación negociadora de HAMAS.

Según las mismas fuentes, las agencias de seguridad turcas están actualmente en alerta máxima debido a la creciente preocupación por posibles intentos de asesinato contra los líderes de HAMAS en Turquía.

La Organización de Inteligencia Nacional de Turquía (MIT) anunció el 3 de octubre que Çiçek fue detenido en una operación conjunta con la Fiscalía General de Estambul y la División Antiterrorista del Departamento de Policía Provincial de Estambul, llamada en código “Actividad Metron”.

Según informes, el detective Cicek había trabajado en el pasado con Musa Kus y el abogado Tugrulhan Dip, ambos “arrestados por espiar para Israel” y acusados ​​de proporcionar datos personales de registros públicos a detectives “a cambio de ganancias económicas”, según la Agencia Oficial Anadolu de Turquía.

El informe señaló además que Çiçek había estado en contacto con un miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel llamado Faysal Rasheed, y había admitido haber presuntamente realizado vigilancia sobre un activista palestino.

El 31 de julio, Rasheed se puso en contacto con Çiçek y, según informes, se hizo pasar por miembro de un bufete de abogados extranjero.

Luego, Rasheed contrató a Çiçek para vigilar a un activista palestino en Başakşehir, ubicada en las afueras de Estambul, pagándole 4000 dólares en criptomonedas, una oferta que Çiçek aceptó “a pesar de saber que su socio Kus había sido encarcelado por espiar para Israel”.

De acuerdo con las fuentes de seguridad turcas, el Mossad utiliza con frecuencia aplicaciones de comunicación en línea para reclutar agentes con el fin de espiar a palestinos y otros ciudadanos extranjeros que residen en Turquía.