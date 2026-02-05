Destacan elevada confianza política y apoyo entre Cuba y China (+Foto)

Compartir en

China reafirmó hoy su respaldo a “la justa lucha de Cuba contra las sanciones, el bloqueo y la injerencia externa” y agradeció a la isla por su apoyo inquebrantable a los intereses fundamentales del gigante asiático.

Así lo declaró Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor del país.

El alto dirigente sostuvo un encuentro con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno.

Wang destacó los profundos lazos de amistad y cooperación entre los dos países, así como los recientes encuentros de alto nivel entre sus respectivos presidentes.

«Estoy convencido de que el Partido Comunista de Cuba mantendrá y llevará adelante el espíritu revolucionario, superará todas las dificultades y obstáculos que tiene por delante en el camino y guiará al pueblo cubano hacia nuevos éxitos en la construcción del socialismo», enfatizó.

Por su parte, el canciller cubano resaltó el ejemplo de China como baluarte de la paz y el multilateralismo, así como factor de estabilidad, balance y oportunidad a nivel global.

Reafirmó que los nexos interpartidistas son la piedra angular de estos vínculos bilaterales y destacó la madurez, confianza política profunda y dinamismo de las relaciones entre ambos países.

