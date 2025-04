Después de diez años, la Colmenita regresa a Cienfuegos (+ Fotos)

Compartir en

Tras una década de ausencia en esta región del centro- sur de Cuba , la entrañable compañía de teatro infantil La Colmenita volvió a endulzar el corazón de sus seguidores cienfuegueros los días 16 y 17 de abril, dónde presentaron la obra Ricitos de Oro, los Tres Ositos y … la Década Prodigiosa.

Como parte de una gira nacional que inició en Sancti Spíritus, continuó en la Perla del Sur y culminará en la Ciénaga de Zapata, las funciones realizadas en la Casa de la Música del Prado y la Plaza de la ciudad, respectivamente, congregaron a un público multigeneracional que disfrutó del arte de este grupo que ha marcado la infancia de tantos cubanos.

En esta ocasión, las “abejitas” y “zánganos” de La Colmenita no solo se transformaron en los personajes del clásico cuento de Ricitos de Oro, sino que también interpretaron emblemáticas canciones de la Década Prodigiosa (años 60 y 70), aquellos temas que marcaron a nuestros padres y abuelos e influyeron en la juventud.

A ritmo de Nueve sobre diez, Ahora sé que me quieres, Vacaciones de Verano, Cuéntame, Oh Carolina, Cenicienta, Eva María y muchos otros éxitos, la compañía, embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF, deleitó a un público entregado y entusiasta.

Un momento especial y emotivo en ambas funciones fue la invitación a las destacadas creadoras locales de música infantil Belkidia López Fundora y Rosa Campos Pérez, quienes compartieron su arte con todos los presentes.

Como reconocimiento a su invaluable labor, la Dirección de Cultura Provincial en el territorio entregó la Roseta de la Ciudad, máxima distinción que otorga ese sector, a Carlos Alberto (Tin) Cremata Malberti, director general y fundador de esta “pandilla de locos bajitos”, devenido proyecto pedagógico y artístico integrado por niños que, a través del teatro, la música y la danza forma valores humanos.

“Hace diez años llegamos aquí por última vez en una gira programada por la Unión de Jóvenes Comunistas que se extendió hacia todas las plazas del país. Realmente teníamos unas ganas muy grandes de visitar esta hermosa Perla del Sur. De los mejores recuerdos que tenemos en Cienfuegos es el contacto con su público extraordinariamente culto y cariñoso, hijos todos de ese gran trovador Lázaro García y además donde están las dos profesoras nuestras: Belkidia y Rosa”, explicó el Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Cremata también destacó la importancia del legado del grupo Ismaelillo, que celebra 45 años (10 de octubre de 1980) este 2025, dirigido por el maestro Gonzalo Bermúdez y a quien la agrupación admira profundamente.

Sobre el espectáculo Ricitos de Oro, los Tres Ositos y …la Década Prodigiosa, Cremata explicó que es “muy especial para nosotros porque es un espectáculo muy flexible que hemos adaptado” a diferentes contextos. Recordó que lo presentaron en la inauguración del Festival de Jazz de La Habana con Irakere y allí la Orquesta de La Colmenita rindió homanaje en vivo junto a Mayito Rivera, Alain Pérez y Mandy Cantero a la banda de jazz más notable de la historia musical cubana.

“Un día, en Santiago de Cuba, nos sugirieron por qué no hacíamos algo con la Década Prodigiosa, cuya música forma parte de la nostalgia del pueblo. Así nos acordamos que son letras prácticamente infantiles por nobles, o sea, son letras sencillitas. Y entonces así le tocábamos el corazoncito también al papá, al abuelo, al hacerlo recordar su etapa juveni. Y el hecho de compartirla además con sus nietecitos…”, añadió.

Cremata adelantó que tienen “mucho por hacer en lo adelante”, por ejemplo la celebración del aniversario de la amistad entre Vietnam y Cuba, y una presentación en el Palacio de las Convenciones durante las actividades por el Primero de Mayo.

“Venimos de Sancti Spíritus y de aquí nos vamos hacia la Ciénaga de Zapata para unirnos con el conjunto artístico Korimakao, que es un grupo al cual admiramos muchísimo”, concluyó el Doctor Honoris Causa de la Fundación “Honoris Causa” de México (Universidad de Guadalajara).

Talento y buen corazón en escena

Entre sus integrantes, destaca Lucas Baños Alavariño, un niño que, durante los tiempos más duros de la pandemia de COVID-19, se convirtió en un rostro familiar para muchos cubanos. Su personaje de Chamaquili, un niño preocupado que caminaba pensativo de un lado a otro e interrogaba al Doctor Durán sobre la pandemia o bombardeaba a “Mapá” con preguntas sobre ese “bicharraco” que mantenía a los niños en casa y enmascarados, se ganó el corazón del público.

Hoy, con 9 años, Lucas ha dejado atrás al inquisitivo Chamaquili, pero no ha perdido su pasión por el arte. “Me gusta el deporte, el estudio y la lectura”, afirma con una sonrisa. En la obra que presentan actualmente, Lucas personifica a un zángano, luego se transforma en un chico playero para la canción de Eva María y, finalmente, se convierte en el “muñecón del mono”, demostrando su versatilidad y talento.

“Que las personas me identifiquen como Chamaquili, significa mucho orgullo y eso que fue hace alrededor de 5 años. Pero aún me identifican, sobre todo porque no subo de estatura”, comenta con picardía. El público de Cienfuegos, asegura, le pareció “muy amable”.

Para Lucas, La Colmenita es más que un grupo de teatro, “es mi segunda casa, donde me encuentro con mis amigos y juego con ellos. No es una escuela de arte, para mí es un lugar donde me divierto”.

En tanto, Alex Bermúdez Peña, quien da vida al cartero Mister Postman, encargado de entregar la carta de Ricitos a Nené, comparte su visión sobre la compañía: “La Colmenita significa jugar al teatro. Buscamos que las personas se diviertan con nuestras obras, con chistes o canciones, siempre con una temática diferente”.

Siempre será un inmenso placer recibir a La Colmenita en Cienfuegos, agrupación que en sus 35 años de creada ha sido un pedazo de Cuba en más de una veintena de latitudes donde ha regalado su miel.

Tal y como la definiera un colega, “volvimos a aquilatar la dimensión de una compañía que es un canto al amor, la inclusión y la esperanza desde el arte”.

