miércoles, septiembre 17, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Despide Cuba a vice primer ministro Ricardo Cabrisas

ACN 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 37 segundos

Una ofrenda floral del General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, acompaña hoy las honras fúnebres del vice primer ministro Ricardo Cabrisas, fallecido este martes a los 88 años de edad.

El homenaje tiene lugar en la sede del Consejo de Ministros, con la presencia de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República; del Primer Ministro, Manuel Marrero, y los principales dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

“En esta sentida jornada se recuerda su vida dedicada a la Revolución, su infatigable labor por el bien de la nación, su ética, y su cercanía con todo el que tuvo la oportunidad de trabajar a su lado”, resalta la Presidencia de Cuba en X.

Visitas: 1

ACN

Agencia Cubana de Noticias. Fundada el 21 de mayo de 1974 suma más de cuatro décadas de cobertura desde los más importantes acontecimientos hasta las hazañas cotidianas y las historias que tejen héroes anónimos de la nación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *