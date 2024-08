Desde Cienfuegos: pasión por la Radio

Compartir en

Conversar con gente de Radio, es adentrarse en un sinnúmero de emociones. Es difícil ocultar la pasión y el amor que se le profesa a ese medio. Y es que quienes han resultado tocados por “ese bichito”, les cuesta desprenderse, enemistarse, olvidarse…

Muy bien lo sabe Geysi Rosell Cuellar, periodista de Radio Ciudad del Mar, cuyos inicios se remontan a “La Voz de los molinos”, en Cruces, quien a golpe de talento y entrega ha sorteado severos contratiempos para mantenerse fiel: “La Radio es como hogar de inmensas dimensiones. Es un medio sonoro que cubre una amplia gama de necesidades de sus receptores: informa, instruye, entretiene; todo ello sin perder la inmediatez, una cualidad mantenida amén de los desafíos inéditos de las redes sociales y otras plataformas digitales que convergen; incluso, con tendencias al acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial.

A pesar de todo, la Radio sigue ahí, vigilante, activa, confidente. Con voces, sonidos y silencios al servicio de las necesidades y las preferencias. En el orden informativo trasciende el patrón de la inmediatez con la redacción clara, directa. Y estas formas la hacen asequible, tanto para adultos mayores, cómo adolescentes o jóvenes”.

Y es que lejos de hacerla decaer, el desarrollo tecnológico afianza su existencia: “La radio es provechosa, para quien la hace y para quien la escucha. Ambos aprenden, encuentran deleites, y de estás bondades se escriben las memorias… Ayer era con cintas y casetes. Hoy con teléfonos y computadoras. De cómo será pronto escribirán las posteriores generaciones, pero a pesar de las modificaciones tecnológicas, siempre estará esa amalgama de sonidos, que genera intimidad y hace que te sientas como en casa”.

Con una manera muy peculiar de saludar desde sus redes sociales, esta educadora, devenida radialista pone voz y color a las frecuencias de la planta matriz cienfueguera. Su nombre es Luzdeybis González Forcades y atesora dos décadas de quehacer ininterrumpido en el medio radial. Ella también desborda pasión.

“No provengo de la Academia, sino que me formé en diferentes diplomados y cursos de reorientación al Periodismo, en los que recibí lo elemental, pero la práctica me ayudó muchísimo. También me ayudaron todos los colegas desde que llegué hasta este momento. Siempre he tratado de aprender con el más mínimo consejo, con la más mínima expresión que han dicho sobre lo que se puede hacer para mejorar en la Radio. Cada día se aprende lo mismo de los alumnos que vienen de prácticas a la emisora como de las personas que tienen muchísima experiencia.

“También he tenido la oportunidad de aprender de los colegas de Radio Progreso, como corresponsal que soy de esa emisora nacional; de ellos también yo he aprendido o he ido captando las mejores ideas para que siempre el trabajo radial sea bueno y resulte del agrado de nuestros oyentes que, al final, son las personas a las que nos debemos”.

Es radialista dedicado. No es cienfueguero, pero mantiene vínculos con esta región, siempre por motivos “radiales”.

Adrián Quintero Marrero desarrolla su quehacer profesional en la emisora municipal de Sagua la Grande y en la provincial CMHW, en Santa Clara.

“La Radio es algo incorporado a mi vida. De alguna manera la Radio soy yo; es mi casa. La pequeña emisora para la que trabajo en Sagua la Grande es mi casa. He ido buscando otros horizontes en la emisora provincial porque allí existe un grupo dramático que es un referente a nivel nacional, incluso, y me interesa también la programación dramatizada; pero la Radio para mí es la pequeña, la de las personas con las que te encuentras, los vecinos, esos oyentes, a muchos de los cuales conoces sin haberlos visto porque forman parte de la Radio que no solo está para que la escuchen sino también para escuchar a sus oyentes.

Desde Cruces, “la Tierra de los Molinos”, desarrolla su labor radial, Arliery Romero Díaz, una joven siempre dispuesta y dinámica, quien ya deja huellas en la emisora local. “La Radio no tiene fronteras y no lo digo por el hecho de poseer una buena tecnología que te permita estar en internet, sino porque te permite entrar más allá de la puerta de los hogares. Llegas allí, con tu voz, con tu mensaje, con tus reflexiones de actualidad, pero llegas a los corazones de miles de personas. Por eso, sin duda, no lo pensé dos veces cuando se me propuso trabajar en ella. Aún considero mi trabajo joven. Son los primeros pasos en un largo camino por recorrer, pero el cual estoy dispuesta a caminar.

La Radio siempre es pasión, porque es la pasión de la persona que trabaja para ella pero que a su vez trabaja para el pueblo. Como siempre dijo Fidel. El periodista trabaja para el pueblo. Y a él nos debemos y no solo los periodistas sino también cada profesional que trabaja en ella, cada artista, cada trabajador de servicio, cada directivo, cada especialista”.

¿Cuánto representa la Radio en la vida de quienes, día a día, se entregan a tan mágico mundo?

Geysi: “Para mí la radio es similar a la experiencia que tuvo el Principito con su rosa. La cuido, la amo y sobre todo me exige la superación diaria. La Radio es parte esencial de mi vida, y estoy agradecida de todo lo que he aprendido aquí”.

Luzdeybis: “La Radio, en 20 años que ya cumplí el pasado 17 de noviembre, significa para mí la mayoría del tiempo laboralmente vivido con satisfacción, con muchos momentos de aprendizaje, de alegría por las buenas cosas que han sucedido y, sobre todo, de un buen tiempo para intercambiar con personas más experimentadas”.

Adrián: “La veo con una gran ilusión, con muchos sueños en la cabeza, con muchos programas soñados. A pesar de que los tiempos han cambiado, de ver incluso como cada vez hay menos radio receptores para que las personas nos escuchen, comprobar que nos siguen buscando, que seguimos haciendo falta aunque a veces sea para saber qué hora es o para saber si va a llover o no; me estimula y al cabo de muchos años sigo con la misma motivación de siempre”.

Arliery: “¿Qué decir de la Radio cuando has trabajado por varios años en ella? Para mí la Radio es más con sonido, la Radio es muchas veces el mejor alivio para el dolor, a los problemas; es el medio por excelencia para informar con inmediatez acerca de un acontecimiento. Pero la radio es más que eso. Trabajar en la radio te permite no solo informar, comunicar, sino que te obliga a investigar, a conocer el entorno, proponer ideas e incluso conocer historias de vida que te estremecen el alma y te hacen crecer como ser humano.

“Puedo decir que me siento afortunada al compartir con un gran equipo de profesionales y sobre todo con seres humanos de calidad; puedo decir además, que la Radio continúa siendo pasión -no como eslogan, ni como frase para repetir en múltiples ocasiones- sino porque lo veo de esa manera.

“Quizás me sonó un poco increíble la primera vez que lo escuché: una vez que te pica el ‘bichito’ de la Radio es muy difícil desprenderse; sin embargo, parte de mi vida profesional se encargó de demostrarme que la Radio es pasión y vida”.

Este 22 de agosto, la Radio Cubana llega a 102 años de existencia y en unos días más, exactamente el 30, la región centro-sureña estará marcando 101 calendarios desde que la primera señal radial surcara el éter para mantenerse vigorosa y fresca, como brisa en el dial.

Habrá Radio por muchos años más, mientras sigan vivos el amor y la dedicación; mientras siga teniendo sentido en las vidas de su hacedores y oyentes.

