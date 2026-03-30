Desafíos y proyecciones para el 2026 en el municipio de Lajas

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La XXXI sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Lajas reunió a delegados y autoridades locales con el objetivo de analizar el trabajo realizado durante el año 2025 y definir prioridades para el próximo período. El encuentro abordó una agenda amplia centrada en temas clave para el desarrollo económico y social del municipio.

Durante la jornada, los delegados expusieron sus criterios sobre el impacto de diversas problemáticas en la vida cotidiana de los lajeros. El intercambio permitió identificar preocupaciones comunes y reforzar el compromiso de los representantes con sus comunidades.

La asamblea evaluó la liquidación del presupuesto correspondiente al 2025 y presentó las proyecciones para el 2026. En este sentido, los participantes destacaron la urgencia de incrementar la producción de alimentos como vía esencial para mejorar las condiciones de vida de la población.

Asimismo, los asistentes analizaron el programa de transformación de barrios y reconocieron la prioridad que reciben las zonas rurales dentro de estas acciones. Sin embargo, señalaron dificultades que limitan el avance de estas iniciativas.

Entre los principales problemas, los delegados identificaron deficiencias en el sistema de trabajo de la delegación de la agricultura, lo que afecta el acopio de productos. También denunciaron el incumplimiento en los planes de producción de leche y carne, así como el retraso en la implementación de la estrategia de desarrollo municipal.

La falta de comunicación entre las entidades administrativas y los delegados generó críticas, especialmente en relación con la atención a los planteamientos de la población. Los participantes insistieron en la necesidad de dar seguimiento sistemático a las inquietudes de los ciudadanos, tanto en los casos donde existen soluciones como en aquellos que enfrentan limitaciones de recursos.

Otro aspecto relevante que se debatió fue la importancia de que los miembros de la asamblea aumenten su presencia en los consejos populares de cada circunscripción. Esta acción permitirá escuchar de manera directa a la población y contribuirá a una gestión más eficaz en la búsqueda de soluciones.

La sesión evidenció que el municipio enfrenta retos estructurales que reflejan, en gran medida, la situación actual de Cuba, marcada por limitaciones económicas, dificultades productivas y problemas de gestión.

No obstante, también mostró la disposición de los delegados para fortalecer el vínculo con la población y mejorar los mecanismos de trabajo. El avance dependerá de la capacidad de las instituciones locales para coordinar acciones, optimizar recursos y responder con mayor agilidad a las necesidades del pueblo.

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