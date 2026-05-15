Campesinos de Cienfuegos listos para el acto nacional por el 17 de mayo

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Listos los campesinos cienfuegueros para participar en el acto nacional por su día, este domingo 17 de mayo, que tendrá lugar en el municipio Aguada de Pasajeros enarbolando el lema central: Con la frente en alto y las manos en la tierra.

Celebran la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria y el Aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el Año del Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Jazmín Jiménez Álvarez, Presidenta del Comité Provincial de la ANAP en el centro y sur de Cuba, afirmó que será un acto de reafirmación revolucionaria y de compromisos para las próximas etapas, donde intervendrá un joven integrante de la organización y lo concluirá el Presidente Nacional, Félix Duarte Ortega.

Previamente han reconocido a las nueve cooperativas vanguardias nacionales en sus asambleas del territorio sureño, con los campesinos aportadores de resultados en la producción unidos a fundadores, héroes y personalidades.

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“Tendremos el trabajo voluntario este sábado en los ocho municipios, destaca, y la sede nacional será la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Nicaragua Libre, donde el compromiso es sembrar diez hectáreas de caña y diez de yuca, reforzando los dos factores. Momento propicio para hacer un acto y entregar a varias cooperativas la Condición de Aniversario 65”.

Importantes los retos para aumentar las entregas de producciones destinadas al pueblo, junto con el entusiasmo que reina en las comunidades y cooperativas.

“Felicitar a todos los campesinos cienfuegueros, agrega Jazmín, por la sede de las actividades centrales. El compromiso es seguir ganando victorias y comprometidos a buscar alternativas.

“También felicitar al campesinado de toda Cuba, que igual posibitan, el día a día en nuestros campos y el florecimiento de las producciones, a pesar de las adversidades entorpecedoras de la producción de alimentos, por el bloqueo de Estados Unidos, tan imponente que tiene el Sector”.

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