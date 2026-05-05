Cienfuegos, sede nacional por el aniversario 65 de la ANAP

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 26 segundos

Como parte de las celebraciones por el 17 de mayo, la provincia acogerá un amplio programa de actividades en homenaje a los campesinos y cooperativistas, en el contexto de significativas efemérides

Los campesinos y cooperativistas de la provincia de Cienfuegos han merecido la sede de las actividades centrales por el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

La decisión, enaltecida por el Centenario del Natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el aniversario 80 del asesinato de Niceto Pérez y los 67 años de la firma por el líder histórico de la Revolución Cubana de la Ley de Reforma Agraria, ha motivado un programa de acciones que se extenderá durante todo el mes de mayo.

En conferencia de prensa, Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP que atiende la esfera político-ideológica, detalló el cronograma de actividades, que incluye desde jornadas de embellecimiento y limpieza en cooperativas, hasta asambleas generales de asociados para estimular a los productores y sus familias.

Entre las acciones más significativas sobresalen encuentros con las Brigadas FMC-ANAP, reconocimiento a madres destacadas del sector, trabajo productivo de jóvenes campesinos y actos políticos-culturales en cada municipio. Además, se realizarán donaciones de productos agropecuarios al Hospital Pediátrico, al Centro Médico Psicopedagógico y al Hogar de Niños sin Amparo Parental.

Del 14 al 16 de mayo, una Brigada Artística recorrerá comunidades campesinas de los municipios destacados. También están previstos un encuentro de béisbol en Aguada de Pasajeros, la inauguración del ranchón de la C ooperativa de C r é ditos y S ervicios “Jesús Sardiñas” y la cancelación de un sello postal conmemorativo.

En vísperas de la fecha histórica, tendrá lugar un trabajo voluntario masivo en la C ooperativa de P roducción A gropecuaria “Nicaragua Libre”, del municipio de Rodas, y un rodeo en saludo a la efeméride. Al día siguiente, se entregará la canastilla “65 Aniversario de la ANAP” al primer niño que nazca. Mientras tanto, el acto nacional tendrá lugar el día 17 de mayo en el municipio de Aguada de Pasajeros.

Al valorar los preparativos, Jazmín Jiménez, presidenta de la organización, declaró que: “Satisfechos no estamos, porque siempre que hablamos de resultados hablamos de indicadores cumplidos. Lo más importante no es el cumplimiento, sino la satisfacción del pueblo. Aún no estamos a la altura requerida; necesitamos la satisfacción del pueblo, que sea quien nos evalúe”.

La dirigente enfatizó, además, que el mes de mayo será de compromiso, empeño y reconocimiento, como justo homenaje a los hombres y mujeres que integran la organización anapista.

Visitas: 1