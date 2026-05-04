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Líbano denuncia ataques israelíes contra equipos de rescate

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El presidente del Líbano, Joseph Aoun, denunció hoy que los ataques israelíes contra trabajadores y equipos de rescate constituyen una violación del derecho internacional y deben cesar de inmediato.

Durante un encuentro con el director general de la Compañía de Aguas del Sur del Líbano, Wassim Daher, y familiares de empleados fallecidos, el mandatario condenó las acciones dirigidas contra personal civil que desempeña labores esenciales, incluido el sector sanitario, humanitario y de defensa civil.

Aoun calificó estos ataques como una “clara violación de las leyes y convenciones internacionales” y llamó a la comunidad internacional a intervenir para detenerlos.

El presidente expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que seguirá de cerca su situación, en medio de una escalada que ha afectado gravemente a la población del sur del país.

Según reportes oficiales, los bombardeos impactaron reiteradamente infraestructuras clave, como redes de agua, causando la muerte de trabajadores mientras realizaban labores de mantenimiento y dejando a decenas de localidades sin suministro.

Asimismo, se denunció el uso de la táctica de “doble ataque”, en la que un segundo bombardeo se dirige contra equipos de rescate que acuden a asistir a las víctimas.

Pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril, las operaciones militares continúan, con bombardeos diarios que han provocado numerosas víctimas y agravan la crisis humanitaria.

El Ministerio de Salud libanés reportó recientemente 20 muertos y 46 heridos en un solo día, elevando el total de víctimas desde el 2 de marzo a dos mil 679 fallecidos y más de ocho mil heridos.

En este contexto, Israel mantiene presencia en zonas del sur libanés, algunas desde conflictos anteriores, y ha avanzado varios kilómetros en territorio durante la actual escalada.

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