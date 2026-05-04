Aduana de Cuba ocupa 48 cápsulas con cocaína en aeropuerto José Martí

El vicejefe primero de la Aduana General de la República, William Pérez, precisó en la red social X que este nuevo caso de tráfico internacional de drogas fue identificado mediante un efectivo análisis de riesgos coordinado entre la entidad aduanera y el Órgano Antidrogas.

El funcionario advirtió que este modus operandi, que consiste en transportar la sustancia ilícita dentro del organismo, pone en serio peligro la vida de quienes actúan como correos y evidencia la falta de escrúpulos de quienes lucran con la muerte y pretenden contaminar a la isla.

Pérez calificó la operación como una muestra de fortaleza en el «combate a sangre y fuego en frontera», y ratificó la política de tolerancia cero de la Revolución Cubana frente al narcotráfico, en cumplimiento de la estrategia estatal para proteger la salud y seguridad de la población.

Cuba sostiene una posición firme contra el narcotráfico y participa activamente en mecanismos de cooperación antinarcóticos en el Caribe y América Latina, con énfasis en la prevención, la sanción a los responsables y la protección de la ciudadanía.