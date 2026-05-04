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Cuba agradece al ALBA su rechazo a amenazas de Estados Unidos

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por su firme rechazo a las recientes amenazas de agresión del gobierno de Estados Unidos contra la isla.

En una publicación en su cuenta de X, el titular de la diplomacia cubana se unió al llamado de esa organización internacional a la comunidad mundial para que rechace las nuevas acciones estadounidenses, las cuales ponen en peligro la paz y seguridad regionales.

«Nos unimos a su llamado a la comunidad internacional a que rechace esas nuevas acciones estadounidenses, que ponen en peligro la paz y seguridad regionales», expresó Rodríguez.

El ALBA manifestó su profunda preocupación y firme rechazo ante la escalada de declaraciones del gobierno estadounidense que amenazan con el uso de la fuerza contra Cuba, en un contexto regional marcado por crecientes tensiones que comprometen la estabilidad de América Latina y el Caribe.

En un comunicado emitido en Caracas, la alianza reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto irrestricto a la autodeterminación, soberanía e independencia de los pueblos.

El bloque hizo un llamado a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza contra la República de Cuba.

Asimismo, exhortó al Gobierno de Estados Unidos a privilegiar el camino del diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos, con pleno apego a la Carta de las Naciones Unidas y al respeto de la soberanía e independencia de Cuba.

Los países miembros del ALBA reiteraron su voluntad de contribuir activamente al entendimiento entre las naciones y a la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, mediante el diálogo y la convivencia civilizada como única vía para la resolución de diferencias.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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