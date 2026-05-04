FITCuba traerá novedades, dicen organizadores

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Se trata de una reunión virtual, del 7 al 9 de mayo próximo, en la que tomarán parte profesionales del sector de muchas partes del mundo, confirman. Como atractivo está en cuanto a las novedades, tal y como desde este lunes publican medios de prensa.

Ese es el caso de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que difundió un informe sobre el particular, con eco en turoperadores y agentes de viajes, sobre todo los que trabajan con esta nación.

Indica el mensaje que la feria presentará las novedades del balneario de Varadero, destino más reconocido en el mundo y a quien se dedica el evento profesional del Ministerio del Turismo (Mintur).

Por primera vez FITCuba se celebrará en un escenario virtual, modalidad muy utilizada hoy en varios eventos de gran porte, donde fructifica el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y los participantes pueden sin moverse de sus oficinas inscribirse (fitcuba.net).

Según el programa del evento publicado en ese sitio el oficial, el delegado del Mintur en la occidental provincia de Matanzas, Luis Martínez de Armas, presentará Varadero, el mayor destino de sol y playa de Cuba, con su veintena de kilómetros de playa.

Ese primer día tendrán lugar también los tours virtuales con las experiencias de clientes en vivo desde Varadero en las cadenas hoteleras Iberostar y Meliá, novedad que permitirá de primera mano conocer las opiniones de quienes en ese momento disfruten de sus vacaciones en la ciudad balneario.

La Habana como destino de ciudad con sus valores patrimoniales, historia y cultura será expuesta por los directivos del sector en la capital, mientras que la agencia de viajes Cubatur ofrecerá una panorámica del destino Cuba para la temporada 2026-2027.

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