Unión Eléctrica pronostica afectación de 1 400 MW para el horario pico nocturno

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La Unión Eléctrica pronostica para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 730 MW con una demanda máxima de 3 100 MW, para un déficit de 1 370 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 400 MW en este horario.

También para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 1 de Energás Varadero, con 30 MW.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 700 MW, y la demanda de 2 480 MW, con 850 MW afectados. En el horario de la media se espera una afectación de 950 MW.

Entre las principales incidencias destacan las averías de la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Están en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Renté, y la unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Hay 477 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1346 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3889 MWh, con 550 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

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