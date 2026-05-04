Exhibirán en Nueva York documental sobre Lizt Alfonso Dance Cuba

De acuerdo con un comunicado de la compañía, la directora, maestra y coreógrafa Lizt Alfonso se encuentra en la urbe estadounidense para presentar la obra estrenada en octubre de 2025 en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), España, punto de inicio de un amplio recorrido por festivales de numerosos países.

Junto a Dehugo, Alfonso participará en los conversatorios en torno al audiovisual que brinda una perspectiva sobre las dimensiones alcanzadas por su propio sueño profesional y cómo ha transformado la vida de generaciones de cubanos, con repercusiones educativas, académicas, sociales y artísticas.

Desde su fundación, en el año 2000, el Havana Film Festival New York fomenta la construcción de puentes culturales entre Cuba y Estados Unidos.

LADC alega que, aunque será primera vez que Alfonso participe en el evento cinematográfico, esta no es su primera visita a Nueva York, pues la compañía fundada por ella en La Habana hace 35 años se convirtió en la primera agrupación danzaria cubana en bailar toda una temporada en el New Victory Theatre, en 2003.

En aquella ocasión, exhibió el espectáculo Fuerza y Compás, mientras en 2015 retornó al mismo histórico coliseo de Broadway para mostrar otro de sus éxitos: ¡Cuba vibra!

Al describir a Alfonso ante la prensa española, durante Seminci, Dehugo detalló: “Ella es tenacidad, resiliencia, dedicación, pasión…”.

Según confesó el realizador, lo que más le atrajo de la propuesta de Alfonso fue su apuesta por la danza fusión y la valentía de hacerlo cuando era muy joven, con 24 años.

A principios de la década de 1990, la mezcla del ballet con el flamenco se veía como algo un poco aberrante y justo eso marca la diferencia del resto de escuelas de la isla; pues resulta complicado hacer algo original sin profanar tanto el flamenco como el ballet, según comentó.