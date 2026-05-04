Irán anuncia ataque a buque estadounidense en el estrecho de Ormuz

Según la agencia Fars, la embarcación fue alcanzada por dos proyectiles cerca de la isla de Jask, lo que le impidió continuar su ruta y la obligó a retirarse de la zona.

La fuente señaló que el buque representaba una amenaza para el tráfico marítimo en esa estratégica vía, aunque no ofreció detalles sobre posibles daños o víctimas.

Horas antes, el ejército iraní había anunciado que sus fuerzas navales impidieron la entrada de buques estadounidenses al estrecho, al que calificó como un punto sensible bajo su vigilancia.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión tras advertencias de Teherán de que respondería a cualquier aproximación de fuerzas estadounidenses, luego de que Washington anunciara planes para asistir a buques varados en la zona. En ese sentido, el Comando Central de Estados Unidos confirmó el despliegue de unos 15 mil efectivos en apoyo a la denominada “Operación Libertad”, destinada a garantizar el tránsito de embarcaciones en el estrecho.

La situación se enmarca en el conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, seguido por un alto el fuego temporal mediado por Pakistán el 8 de abril, que posteriormente fue prorrogado sin fecha definida.

No obstante, el fracaso de las negociaciones y la imposición de medidas de bloqueo naval han elevado la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.