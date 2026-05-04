Marco Rubio esta semana al Vaticano, lo recibirá León XIV

La reunión está prevista para el jueves, según circula en medios locales al recordar que León XIV es el primer pontífice nacido en Estados Unidos y que antes de su elección, hace un año, criticó las políticas migratorias de Trump.

Pero el pasado 7 de abril, el papa tildó de “inaceptable” la amenaza que entonces hiciera Trump cuando dijo que iba a acabar con “toda una civilización” en referencia a Irán. El presidente llamó al papa “débil” y “pésimo en política exterior”.

León XIV advirtió posteriormente que no le temía a Trump y que seguiría predicando la paz.

“No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, expresó en su reciente viaje a África.

Robert Prevost se convirtió en noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 8 de mayo de 2025.