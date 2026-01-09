viernes, enero 9, 2026
Delcy Rodríguez sobre agresión de EE.UU.: «Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate»

«El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear», expresó Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el jueves 8 de enero, una ceremonia en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana en homenaje a militares venezolanos y cubanos que perdieron la vida durante la agresión perpetrada por Estados Unidos contra territorio venezolano el pasado sábado 3 de enero.

En declaraciones ante la prensa desde el acto público, Rodríguez subrayó que «el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear». Rodríguez, aseguró que «hubo combate» en el ataque militar de Estados Unidos, que terminó con el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores.

En la misma línea, la presidenta encargada afirmó que en el país «nadie se entregó» y que la operación militar ejecutada por Washington contra la capital y los estados vecinos Miranda, Aragua y La Guaira fue respondida.

Asimismo, reiteró su compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York y enfrenta acusaciones por narcotráfico, y con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, asegurando que no descansará hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y su patria.

«Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria«, dijo.

Rodríguez evocó la doctrina militar del Padre de la Patria, Simón Bolívar, resaltando que el Ejército venezolano ha sido formado para la defensa, no para la guerra. «Bolívar nunca enseñó a usar la supremacía para humillar a nadie, siempre hubo respeto a la dignidad del adversario», precisó.

Asimismo, sostuvo que «Venezuela no actuará movida por el odio. No es venganza, es reivindicación; daremos lecciones de diplomacia internacional», recordando la máxima bolivariana de que «la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de los hombres».

teleSUR

Plataforma digital de información alternativa de la cadena multiestatal de televisión homónima con sede central en Caracas. Multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del SUR.

