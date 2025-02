Del surco al Congreso: la historia de un líder anapista

Compartir en

Julio Leyva Fundora ha dedicado gran parte de su vida a la labor agrícola. Desde hace cuatro años, preside la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Nicaragua Libre, ubicada en el municipio de Rodas, en Cienfuegos. Gracias a sus relevantes resultados y su buen liderazgo, fue electo recientemente como delegado directo al XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo de 2025 en La Habana.

“Desde joven, he estado vinculado a esta cooperativa. Mi papá fue uno de los primeros cooperativistas aquí, y eso me inspiró a seguir sus pasos. Después de cumplir con el Servicio Militar, trabajé durante once años en las combinadas de un central azucarero y luego regresé a esta CPA. En mis 55 años, no ha existido otro trabajo para mí que no sea estar pegado al surco”, nos comenta orgulloso Julio.

Para este hijo de campesinos, la faena diaria inicia a las 5 y 30 de la mañana y no tiene hora para concluir. En la época de zafra, participa activamente en el corte de caña del Pelotón de la “Nicaragua Libre”.

“Siempre estoy al tanto de todo lo que sucede aquí, acompaño a mi gente en todas las circunstancias y les brindo el apoyo necesario. Esa es la unidad a la que nos convocó nuestro General de Ejército Raúl Castro en Santiago de Cuba y la que nos toca cumplir en estos tiempos difíciles”.

“A lo largo de los 44 años desde su fundación, esta CPA ha enfrentado retos, pero hemos mantenido nuestra función principal con innovación y el bienestar de nuestros miembros. Además, repartimos nuestras utilidades equitativamente y somos vanguardia”, agregó.

Por ser la cooperativa más cercana a la cabecera municipal y contar con una extensión de 2 mil hectáreas, le corresponde aportar una mayor cantidad de alimentos al pueblo. También donan al Sistema de Atención Familiar (SAF) de Congojas, al Hogar Materno de Rodas y a las Casas de Abuelos del territorio; tarea que supervisa Julito, como todos lo llaman.

“Aunque destinamos 1,600 hectáreas para la siembra de caña, el resto se dedica a cultivos varios y ganadería. Este último con la cooperación del proyecto japonés encargado de potenciar el desarrollo de la cadena productiva de leche y cría vacuna, usando pastos, forrajes y subproductos de caña sin piensos importantes”.

Bajo el lema “Fortalecidos, unidos y productivos”, el congreso de ANAP será una motivación especial para fortalecer el frente económico productivo como núcleo de su labor.

“Participar en este congreso significa el mayor reconocimiento que puede otorgar la organización a cualquier campesino. Los anapistas confiaron en mí para representarlos; por tal motivo, demanda un fuerte compromiso con ellos y con todo el campesinado cienfueguero. Será un espacio para adquirir nuevas experiencias que nos serán útiles para mejorar nuestra labor. Aún nos toca crecer en número de asociados e incentivar el mejoramiento del nivel de vida en nuestras comunidades”, opinó Julito.

