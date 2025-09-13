Declaran la alerta de tsunami en Rusia tras sismo de magnitud 7.7 en la región de Kamchatka

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

Las autoridades de la región rusa de Kamchatka declararon este sábado la alerta de tsunami tras reportarse un sismo de magnitud 7.7 a más de 120 kilómetros de la península.

LEA TAMBIÉN:

Países latinoamericanos se mantienen en alerta ante impacto de tsunami

El gobernador regional, Vladímir Sólodov, informó a través de su canal de Telegram que en la capital Petropávlovsk-Kamchatski, los temblores se sintieron de 4 a 6 grados de magnitud por lo que se procedió a declarar la amenaza de tsunami.

Sólodov llamó a la población a guardar la calma y estar atentos a la información de fuentes oficiales, a la vez que anunció que por el momento no hay información sobre destrucción o daños graves.

La sacudida causó preocupación entre los habitantes de la capital regional que salieron de sus casas, oficinas y centros comerciales, según reportaron medios rusos.

De acuerdo al Centro de Monitoreo y Alerta de Tsunamis de Kamchatka, como resultado de un sismo en el océano Pacífico, una ola de tsunami de 9 a 120 centímetros podría acercarse a la península.

“La altura de las olas que pueden alcanzar la costa no es alta. Sin embargo, es necesario alejarse de la costa“, advirtió el centro de alerta ruso.

También se emitió una alerta de tsunami en las islas Kuriles del norte, dijo a la agencia oficial rusa RIA Novosti, Elena Semiónova, directora de la estación sísmica de Yuzhno-Sajalinsk.

El 30 de julio pasado, un fuerte sismo de magnitud 8,8 frente a las costas de Kamchatka generó alerta en todo el Pacífico. Fue el sismo más fuerte en la zona desde 1952 y provocó tsunamis en una serie de estados de EE.UU., Japón, las islas Kuriles, así como en varios países de América Latina.

Visitas: 5