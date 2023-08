De ayer a hoy: FMC

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 20 segundos

“Ese es el orgullo más grande que tengo en mi vida”, me dice Ada Ofelia Romero Pestana, una mujer cubana, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que, a sus 83 años continúa activa en los quehaceres de la organización.

“Desde muy jovencita inicié, fui secretaria en la zona de Santiago a maleza, tenía que caminar siete kilómetros todos los días, pero participamos de todas las actividades: recogida de tomates, de algodón, la siembra de caña, todo fue voluntario, todo el tiempo.

“Todavía hoy me mantengo trabajando voluntaria y atiendo a más de 50 discapacitados del consejo popular número 1 de Rodas y también cobro una delegación de la FMC. No me arrepiento de nada”.

Ada Ofelia es una convencida de que no puede dejarse perder el trabajo de estos 63 años; por eso asegura: “tenemos que luchar por la juventud para que continúen, porque el esfuerzo tan grande que hizo la Revolución, Fidel y Vilma no puede olvidarse; eso se nos sembró en el corazón”, dice esta mujer campesina, criada en el campo quien agradece a la Revolución la posibilidad de haberse preparado.

Tomó parte en la alfabetización y ha desempeñado muchísimas otras funciones; para ella no existe la posibilidad de abandonar la lucha. “Muchas personas me preguntan qué hasta cuando voy a seguir y yo les digo que seguiré, aunque sea en silla de rueda”, afirma y se sonríe.

También muy vinculada a la FMC está Iliana Guzmán Pérez, gerente de la unidad comercial Mercado Habana, perteneciente a la Cadena de Tiendas Caribe en Cienfuegos, quien se hizo acreedora de la medalla “23 de Agosto”.

“Es un orgullo y honor ser condecorada. Tenemos que ponerle corazón a todo lo que hacemos, ser empáticos en todo momento. Cada uno de nosotros es responsable de que la FMC continúe adelante con un mejor trabajo y desempeño”.

Junto al quehacer de la organización femenina, Iliana lleva su quehacer. “Vivimos momentos muy complejos con muchas necesidades; por eso debemos tener paciencia en la atención a los clientes, ponernos en su lugar y procurar brindarles un servicio lo mejor posible y ofrecer las respuestas que requieran”.

Ada Ofelia e Iliana representan dos generaciones de federadas, marcadas por la certeza de que, de ayer a hoy, el trabajo de la organización continuará.

