Cultura Física, hora de mayor protagonismo

La compleja situación energética que enfrenta el país ha obligado al Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) a replantearse su accionar, y ante la imposibilidad de cumplimentar los calendarios competitivos previstos, la prioridad ahora es masificar el deporte en la base.

Por ello los diferentes programas de la Cultura Física, esos que no descansan en todo el año, cobran aun mayor protagonismo en las actuales circunstancias. Sobre lo diseñado en la provincia para atenuar la falta de eventos y competencias conversamos con José Miguel Varela Martínez, Subdirector Provincial del organismo deportivo, que atiende la Cultura Física, Educación Física y Deporte para Todos.

José Miguel: “Como bien dices el trabajo no es nuevo para nosotros, pues durante los 12 meses atendemos a todos los grupos generacionales en cualquier rincón del territorio. Aunque también es cierto que ahora hemos tenido que multiplicarnos, ante el llamado del país por la imposibilidad de realizar un gran número de torneos nacionales, provinciales e incluso municipales.

“El principal objetivo es convertir la comunidad, el barrio, el asentamiento, en el centro de la actividad física. Por muchos años le llamábamos Festival Deportivo Recreativo, pero desde 2025 se conoce como Toma Deportiva”.

Periodista: ¿El cambio de nombre responde a alguna novedad?

J.M: “Su calificativo lo indica: se trata de ‘tomar el barrio por asalto’, con la mayor cantidad de actividades que podamos realizar, sumando esfuerzos de todos los programas, o sea, la recreación, el deporte, la actividad física comunitaria, etc. Es bueno aclarar que en esta aventura no está inmerso solo el Inder, que sí la lidera. Cada vez se suman más organismos”.

P: Es conocido el déficit de fuerza técnica. ¿Cómo satisfacer entonces la demanda de la población, que lógicamente va en aumento?

J.M: “El déficit es real, pero nos apoyamos en los activistas y en los entrenadores de todos los deportes. De hecho, la Toma Deportiva se ha convertido en espacio ideal para que las disciplinas deportivas se den a conocer y para que los atletas muestren sus potencialidades. Al inicio convocábamos a deportes más recreativos, como el ajedrez, el fútbol, el voleibol, el boxeo. Pero hemos ido más allá, y ya existen presentaciones de lucha, taekwondo, kárate y hasta ciclismo.

“Más que la limitante con los profesores, nos golpea mucho la escasez de implementos, pues si en el Alto Rendimiento son pocos, imagina en las comunidades y los barrios. Pero lo importante es que no descansamos en el afán de llegar a todos los lugares, incluidos zonas de difícil acceso y con situaciones de vulnerabilidad. Otra prioridad es no descuidar a ningún sector poblacional, pues se brindan servicios a los niños, jóvenes, adolescentes y a los adultos mayores”.

P: ¿La captación de talentos es otro de los propósitos?

J.M: “Totalmente. Estas actividades permiten realizar un diagnóstico de cada territorio, y son muchos los muchachos con reales posibilidades de ingresar en nuestros centros deportivos. En este sentido hacemos hincapié en sumar niños y jóvenes del Plan Turquino, otrora fortaleza en la matrícula de la Eide Provincial que lamentablemente hoy presenta otra imagen, con casi el 80 por ciento de sus estudiantes-atletas residentes en el municipio cabecera. En ello nos puede ayudar mucho el fortalecimiento de los Juegos de Montaña, habitual certamen que tiene que recuperar su anterior esplendor.

“También aclaramos que la Toma Deportiva es solo un momento más del trabajo de la Cultura Física, pues cada una de esas actividades se realizan en los centros educacionales, a través de las clases de Educación Física. Es algo que tenemos que seguir perfeccionando. Hace poco logramos desarrollar las Olimpiadas en cada una de nuestras escuelas, y el entusiasmo fue enorme. Demostró cuánto podemos hacer cuando priman los deseos, la entrega y a voluntad”.

P: ¿Optimista con el trabajo que aún queda por hacer?

J.M: “Siempre. Varios lugares de la provincia se han convertido en verdaderas canteras donde florece la Cultura Física. Te nombro el Consejo Popular La Barrera y la Plaza de la Ciudad por solo mencionar dos ejemplos. Pero nuestra meta es que la fiesta se extienda a todo lo largo y ancho de Cienfuegos”.

