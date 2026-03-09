Cineasta mexicana protagoniza encuentro en Instituto Cubano de Cine

La ya tradicional cita, que excepcionalmente se realizará a las 14:00 hora local, en la sala Héctor García Mesa de la sede del Icaic, permitirá conocer los proyectos que gesta la también actriz, guionista y productora, originaria de Oaxaca y conocida por su compromiso con las narrativas indígenas y de género.

Cruz se encuentra de visita en la isla caribeña como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer organizada por la Embajada de México en Cuba y la sede UNAM-Cuba, que durante marzo desarrolla diversas propuestas culturales para visibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad.

Durante el encuentro con la prensa, los directivos del Icaic ofrecerán además un acercamiento a las novedades del mercado de industrias del Festival Internacional de Málaga, uno de los eventos más relevantes para la promoción del cine iberoamericano.

Asimismo, se informará sobre el estado actual del Festival Internacional del Documental Santiago Álvarez in Memoriam, que continúa su programación en salas y espacios de la capital cubana.

La conferencia de los martes, espacio habitual para difundir la actividad del instituto cinematográfico, es transmitido en tiempo real habitualmente en sus plataformas digitales.