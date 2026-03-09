Cuba y Puerto Rico por boleto a cuartos de final en el Clásico Mundial

Bajo el calor de San Juan, el duelo promete latidos de épica, pues ambos equipos llegan con balance perfecto de dos triunfos sin reveses y el vencedor asegurará por adelantado su pasaje hacia Houston, donde se disputarán los juegos de muerte súbita.

La victoria de Panamá anoche sobre Canadá por 4-3 terminó de tensar los hilos del grupo A, pues el resultado dejó con vida a los canaleros y convirtió el choque de hoy en una suerte de final anticipada, en la que solo uno de los dos invictos podrá sellar desde ahora su clasificación mientras el derrotado deberá esperar a la última jornada para completar su obra.

El equipo cubano, dirigido por Germán Mesa, llegará al desafío impulsado por la autoridad mostrada en sus primeras presentaciones, cuando doblegó 3-1 a Panamá y luego venció 7-4 a Colombia apoyado en su fuerza al bate y en un cuerpo de lanzadores que, salvo un tropiezo aislado en el relevo, ha sabido navegar con serenidad por las corrientes más turbulentas del torneo.

Para intentar abrir la puerta de la siguiente instancia, la escuadra antillana entregará la pelota al zurdo Julio Robaina, un serpentinero de 24 años que tras varios cursos de aprendizaje en las ligas menores y experiencias en circuitos profesionales del Caribe llega ahora a este escenario con la responsabilidad de sostener el pulso frente a la ofensiva de los anfitriones.

Del otro lado del diamante aparecerá un conjunto boricua que mezcla juventud y experiencia bajo la conducción del ex grandes ligas Yadier Molina, quien ha tejido una alineación poderosa que debutó con blanqueada de 5-0 sobre Colombia y luego protagonizó un dramático triunfo en diez entradas frente a Panamá decidido por un cuadrangular que encendió las tribunas como una llamarada colectiva.

Para contener a los bateadores cubanos, los anfitriones anunciaron al derecho Elmer Rodríguez, considerado uno de los principales prospectos del picheo en la organización de los Yankees de Nueva York y dueño de una recta viva que ya lo llevó en 2025 al nivel de triple A tras su formación en las granjas de los Medias Rojas de Boston.

La historia también añade fuego a este enfrentamiento, pues cubanos y puertorriqueños se midieron en par de ocasiones durante la edición inaugural de 2006 con un triunfo por bando, incluido el memorable éxito de la selección dirigida entonces por Higinio Vélez que encaminó a la isla caribeña hacia la final de aquel primer Clásico.

Ambas naciones conocen además el peso de las grandes noches en este certamen, porque Cuba conquistó la medalla de plata en 2006 mientras Puerto Rico alcanzó el duelo por el título en 2013 y 2017, de modo que el choque de hoy reúne no solo dos invictos del presente sino también dos tradiciones beisboleras que saben caminar bajo la presión de los grandes escenarios.