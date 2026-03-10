Honores al plantel que va de blanco en Cruces (+Fotos)

Compartir en

En el Policlínico Universitario Manuel Piti Fajardo, del municipio de Cruces, tienen en la mujer componente esencial. Sus trabajadores destacan en sus redes sociales la valía de ellas; un rosario amplio de rostros que son protagonistas del combate sanitario del día a día en ese territorio.

Son estas, en su mayoría, quienes tienen la responsabilidad de asistir cerca de 33 mil habitantes, dispersas en 30 consultorios médicos, algunos de los cuales están en zonas de difícil acceso.

Así y todo, con las dificultades del presente, estas reinas de batas blancas no han bajado la cabeza y continúan batallando por el bien común de las personas desde la modestia y la sencillez. Ejemplos sobran para demostrarlo, basta solo mencionar el recién Festival de la Salud efectuado en el Consultorio Médico de la Familia No. 5, que incluyó diversas actividades, que aun en medio de las carencias llevaron a buen término las especialistas del ramo.

Visitas a casas de abuelos, a los círculos infantiles, centros educativos especiales, colectivos de trabajo, viviendas y barrios con personas en estado de vulnerabilidad, instituciones estatales… forman parte del quehacer cotidiano de las mujeres del sector en Cruces para, entre otros objetivos, promover los buenos hábitos de salud.

De esa manera, el Piti Fajardo, fundado en 1974, tiene motivos más que suficientes para enorgullecerse de ellas los 365 días del calendario.

