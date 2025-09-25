Cuba y República Dominicana consolidan vínculos en materia migratoria

Compartir en

La XIV Ronda de Conversaciones Migratorias entre Cuba y República Dominicana se celebró hoy en esta capital de forma virtual.

La jornada estuvo presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez y el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería de República Dominicana, Opinio Díaz.

Según reportes de la página oficial del Minrex el encuentro resultó propicio para intercambiar sobre los mecanismos de cooperación y otros temas de interés mutuo en el ámbito migratorio y consular.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes y otros actos ilícitos asociados.

De igual forma se evaluó el estado de cumplimiento del Memorando de Entendimiento para temas migratorios, suscrito entre ambas naciones.

Esta ronda de conversaciones ratificó el compromiso de ambas partes con una migración regular, ordenada y segura, así como su voluntad de impulsar los vínculos y la cooperación en esta materia.

