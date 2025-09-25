Condecoran a cederistas destacados de Cienfuegos

Compartir en

Con motivo de la celebración por el 65 Aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Secretariado Ejecutivo de la provincia reconoció la labor destacada de varios cederisistas.

En el acto estuvieron presentes Lázara Suárez, miembro del Buró Político Provincial del PCC, Mileidy Varela, Coordinadora Provincial de los CDR, además de otros miembros del partido, el gobierno y las organizaciones de masas.

Los merecedores de las medallas desempeñaron una labor extraordinaria durante más de 10 años en la organización, contribuyendo a proteger los logros y las conquistas de la Revolución.

Las medallas por la Defensa y la Unidad del Barrio fueron entregadas a 11 miembros de la organización pertenecientes a los diferentes municipios de la provincia. Además, entregaron la Distinción “28 de septiembre” a 12 compañeros y compañeras. Las condecoraciones fueron entregadas para celebrar por su valor en la defensa de la Patria Socialista.

La jornada concluyó con una sorpresa por parte del Museo de las Artes Palacio Ferrer, que consistía en un recorrido por las diferentes salas del museo y la apreciación de dos números musicales.

