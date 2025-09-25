Refinerías de Cuba : unidas para enfrentar los desafíos de hoy

Compartir en

Con el objetivo de aunar esfuerzos y encontrar soluciones colectivas a los complejos desafíos que enfrenta la industria, trabajadores de las cuatro refinerías de petróleo en Cuba culminaron el VII Evento de Generalización acontecido en Cienfuegos por estos días.

El encuentro, más allá de ser un espacio teórico, se proyectó como una plataforma práctica para el intercambio de experiencias. Durante las jornadas, se presentaron y debatieron más de cien soluciones concretas aplicadas en diferentes centros para optimizar procesos clave como el refinado del crudo, la gestión del agua, el ahorro de recursos materiales y la capacitación del personal.

En sus palabras a los participantes, Raúl Jaramillo, Gerente general de la Refinería Cienfuegos S.A., fue directo al señalar que “las carencias son muchas, pero la misión de garantizar combustibles es diaria e ineludible”. Subrayó que la cooperación entre todas las plantas del país es una herramienta vital para mantener operativas las instalaciones ante las actuales dificultades.

Por su parte, Juan Jesús Alfonso López, Director de refinación de CUPET, identificó los principales retos del sector: las limitaciones de las capacidades productivas y la necesidad urgente de captar y formar a las nuevas generaciones para asegurar el relevo. En este contexto, recalcó el papel decisivo del movimiento de innovadores como reserva creativa para resolver problemas en el terreno.

La cita concluyó con el compromiso de dar continuidad a este tipo de iniciativas. En tanto, la Refinería Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba, fue designada como la próxima sede para este intercambio técnico, que contó con la presencia de Edrey Rocha, Director nacional de CUPET, en la clausura.

