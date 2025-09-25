Abbas reclama en ONU fin de ocupación y denuncia crímenes israelíes

Compartir en

Oriente Medio nunca conocerá la paz hasta tanto no termine la ocupación de Gaza y Cisjordania, aseguró hoy el presidente palestino, Mahmoud Abbas, quien acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad.

Queremos vivir en libertad, seguridad y paz como el resto de los pueblos del mundo, en un estado independiente y soberano dentro de las fronteras de 1967, señaló el mandatario al intervenir en el 80ª periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en un mensaje grabado por la negativa de Estados Unidos a otorgarle visa.

Es hora de que la comunidad internacional haga justicia al pueblo palestino, para que pueda liberarse de la ocupación y dejar de ser rehén de los caprichos de la política israelí, que niega nuestros derechos básicos y continúa con su injusticia y opresión, recalcó.

En su discurso, el gobernante pasó revista al sufrimiento de los palestinos como consecuencia de la continua agresión israelí.

Instamos al cese inmediato y permanente de las hostilidades en Gaza, a la entrega incondicional de ayuda humanitaria a través de las agencias de la ONU, al fin del hambre como arma, a la liberación de todos los rehenes y prisioneros de ambos lados y a la retirada completa del Ejército de Gaza, señaló.

En ese sentido, rechazó, una vez más, el desplazamiento forzado de sus habitantes y defendió un plan internacional para la reconstrucción del enclave costero, donde viven más de dos millones de personas.

Sobre el tema, reivindicó el derecho de la Autoridad Nacional Palestina a gobernar Gaza, como reclama el mundo, pese al rechazo del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ese territorio es parte integral del Estado de Palestina y estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza y seguridad, manifestó.

“Nuestro pueblo ha estado viviendo durante años bajo ocupación, asesinatos, arrestos, asentamientos y robo de dinero, propiedades y tierras, y todo esto continúa sin disuasión ni rendición de cuentas”, denunció.

Abbas volvió a criticar el ataque del Movimiento de Resistencias Islámica (Hamas) contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó más de mil 200 muertos allí y provocó la agresión contra la Franja, donde se reportan más de 65 mil víctimas mortales.

También llamó a Hamas a entregar el poder y reafirmó su compromiso de un Estado nacional sin armas.

Por mucho que sangren nuestras heridas y por mucho que dure nuestro sufrimiento, nunca quebrantarán nuestra voluntad de vivir y sobrevivir, expresó el presidente.

Amanecerá la libertad, y la bandera palestina ondeará en nuestros cielos, símbolo de dignidad, firmeza y liberación del yugo de la ocupación, aseguró.

En ese sentido, ratificó que los palestinos no abandonarán su patria ni su tierra porque “nuestro pueblo permanecerá arraigado como olivos, firme como rocas, levantándose de los escombros”.

Seguimos adelante y continuaremos nuestra lucha pacífica, legal y diplomática para alcanzar nuestros derechos, concluyó.

