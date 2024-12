Cuba: siempre adelante con la fuerza de la unidad

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 28 segundos

Se termina 2024. Dejamos atrás un año particularmente difícil, complejo en los más variados aspectos de la vida económica, política y social de la nación; un período en el que no nos detuvimos a lamentarnos, sino que pusimos manos a la obra para continuar hacia adelante, proa a un socialismo mucho más justo, próspero y sostenible.

No pretende esta comentarista minimizar, en modo alguno, las vicisitudes y las carencias que hemos vivido todos, mas no es la intensión regodearme en aquello que nos laceró o molestó a lo largo de los 366 días a punto de concluir. Pongo la mirada en los 12 meses por venir, en ese tiempo futuro, futuro cercano en que, por nuestros propios esfuerzos tendremos que batirnos – trabajo, entrega, denuedo y creatividad en manos- para volver a sortear los escollos que no faltarán; máxime cuando retorna al poder en el país más poderoso, un presidente cuyo odio y desprecio por la vida humana está más que demostrado y si se trata de Cuba. Las vueltas a las tuercas se hacen fuertes hasta lo indecible para vernos caer.

Tiene que ser el 2025 el momento en que nuestra economía despegue definitivamente, no solo desde los cálculos y previsiones que se efectúan; sino desde fábricas y campos adentro, donde el bullir productivo permita cumplir planes sí, pero poner a disposición del pueblo productos, bienes y servicios que si bien no satisfarán toda la demanda será una manera de “capear el temporal”, como dicen los abuelos.

Son múltiples las proyecciones para la etapa por venir y ello da la medida de que no hay inacción ni conformismo con la realidad del contexto internacional actual, marcado- para nuestro archipiélago- por el recrudeciendo del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. La producción de alimentos, la necesaria transformación del sistema electroenergético nacional y el sostenimiento de la industria petrolera en el país con el fin de incrementar la disponibilidad de combustibles, son apenas tres ejemplos de que el pensamiento y la acción se dirigen a sectores puntuales, con incidencia total en la cotidianidad de los cubanos.

Según lo explicado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir la más reciente sesión del Parlamento, se implementarán esquemas de asignación de divisas para estimular y hacer sostenible la siembra y cosecha de alimentos, especialmente, de granos, disminuyendo así las importaciones. Igualmente, se desarrollan estrategias nacionales de obtención de arroz por la vía empresarial, con participación de diferentes actores y contando con la cooperación de conglomerados vietnamitas y asesoría china.

Por su parte, se acomete y continuará una inversión para promover las energías renovables. Ello contribuirá a crear capacidades de generación y a un aprovechamiento óptimo de los combustibles que se destinan para suministrar electricidad y que podrán ser dedicados a la economía, directamente a la producción. Esta inversión se extiende a todo el país. En Cienfuegos, por ejemplo, se avanza en el parque solar fotovoltaico de Alcalde Mayor y se proyectan otros dos.

A la par, se desarrollan acciones para recuperar potencia en la generación distribuida y en las termoeléctricas; mientras se ha aprobado un esquema de financiamiento en divisas para el sostenimiento de la industria petrolera nacional.

Lo reitero; no ha habido inacción; ni la habrá porque son muchas las demandas insatisfechas, pero nadie piense que se puede actuar por obra y gracia de la magia, ni del “invento”, ni de la improvisación.

Será pues 2025, otro año para probarnos a nosotros mismos que podemos, que la fuerza de la unidad es la más poderosa, que debemos mirar hacia la misma dirección y que la vida es posible aquí, en esta Isla que ha sido y es ejemplo para muchos. No es optimismo excesivo; no nos puede cegar el buen deseo de mejorar el estado de cosas; por eso también insisto en la fuerza de la unidad y aludo a José Martí: “cumpla cada cual su parte del deber y nadie podrá vencernos”.

Y cómo no volver a Fidel. “Lo que tengamos en el futuro tenemos que crearlo nosotros, tenemos que conquistarlo con nuestros brazos, con nuestro sudor y con nuestra inteligencia. Podemos llegar a hacer mucho y podemos llegar muy lejos, porque tenemos lo que no tienen otros: la cantidad de talento acumulado de nuestra sociedad, la cantidad de inteligencias desarrolladas. Con lo que tenemos podemos alcanzar lo que queramos”. De eso se trata. Bienvenido pues, 2025.

Visitas: 1