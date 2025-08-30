Cuba impulsa monitoreo del medio ambiente

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 28 segundos

Expertos cubanos e internacionales concluyeron este viernes un Taller Nacional para diseñar un programa de vigilancia del mercurio y sus efectos en el medio ambiente.

La cita, enmarcada en el proyecto Fortalecimiento del marco de gestión para la implementación de la Convención de Minamata en Cuba, enfocados en las mediciones de mercurio y en la evaluación de los sitios contaminados (MERGE), busca fortalecer la gestión ambiental, declaró a Prensa Latina Yoelvis Bolaños Álvarez, jefe del proyecto.

Durante el taller se trazaron las bases para un Programa de Monitoreo de Mercurio en el medio ambiente cubano, que integrará experiencias nacionales e internacionales en aire, biota y suelos, y será clave para cumplir los compromisos ante la Convención de Minamata, señaló Bolaños.

El encuentro contó con la participación de Karina Miglioranza, miembro del Grupo Científico de Expertos-Biota de la Convención de Minamata.

Visitas: 2