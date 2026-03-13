Cuba impulsa acciones para participación de residentes en el exterior

Durante una comparecencia ante la prensa, el mandatario señaló que “la cifra de cubanos residentes en el exterior o que prolongan su estancia es creciente”, por lo que consideró una responsabilidad gubernamental “acogerlos, escucharlos, atenderlos y propiciarles un espacio de participación”.

Explicó que esa participación se concibe a partir de la disposición y de las posibilidades reales que tengan esos ciudadanos para contribuir al desarrollo de la nación.

Destacó además que una parte importante de esa comunidad está formada por profesionales y técnicos graduados por el sistema educacional de la Revolución, que mantienen su arraigo e identidad con la cultura y la nación cubanas.

También señaló que desde el exterior han llegado expresiones solidarias y de apoyo a la isla, así como denuncias contra presiones y políticas dirigidas a afectar al pueblo.

Díaz-Canel recordó que el vínculo con los cubanos residentes en el exterior no es algo nuevo, pues tiene antecedentes como el diálogo impulsado por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

En ese contexto evocó momentos importantes de ese proceso, entre ellos las conferencias Nación y Emigración y encuentros sostenidos por dirigentes cubanos con comunidades de emigrados durante visitas oficiales a otros países.

Según explicó, en esos intercambios los cubanos residentes en el exterior han planteado propuestas, preocupaciones y aspiraciones relacionadas con su vínculo con la isla.

El mandatario señaló que en el último año se desarrolló un intenso trabajo desde áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera para atender esas inquietudes.

Como parte de ese proceso, precisó, los emigrados presentaron preocupaciones, limitaciones y lo que consideran trabas, elementos que fueron recopilados en un dossier para su análisis.

Añadió que, tras procesar los resultados de ese tipo de encuentros, las autoridades cubanas evaluaron nuevas acciones destinadas a facilitar la participación de los cubanos residentes en el exterior en el programa de desarrollo económico y social del país.

El presidente adelantó que el próximo lunes el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ofrecerá una comparecencia para informar sobre los avances en la atención a los connacionales residentes en el exterior.