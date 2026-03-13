Cienfuegos: participó Quintas Solá en el día nacional de la defensa

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En la zona de defensa de Palmira Sur, el General de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), apreció la disposición de tropas y brigadistas milicianos en el día nacional de la defensa.

Llegó hasta la Unidad empresarial de gases Cienfuegos junto a las autoridades del territorio para apreciar un ejercicio combativo y en el círculo infantil Sueños del Che presenció la evacuación de niños y educadoras hacia el refugio habilitado para tiempo de guerra.

“Creamos las condiciones para cualquier eventualidad y mientras sea necesario los niños podrían permanecer en el refugio junto a las tatas para que no tengan afectaciones psicológicas”, dijo su directora Mayelín Mesa.

Quintas Solá enfatizó en la importancia de “la actualización constante de los planes de aviso, la labor en los comités militares y las áreas de atención, pues resultan imprescindibles para concentrar a la población”.

La producción de alimentos en un centro de elaboración creado mediante un proyecto de desarrollo local en Palmira con los trabajadores dispuestos para defender sus áreas formó parte del recorrido del General de cuerpo de ejército y en la Empresa cárnica Cienfuegos evaluó un ejercicio demostrativo para impedir el avance del enemigo por esa zona rural.

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