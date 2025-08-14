Cuba en Asunción: Quinta jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Compartir en

La jornada de este jueves para Cuba en Asunción 2025 se anuncia como una de las más tranquilas en el calendario. La convocatoria de pocos deportes y la escasa presencia de cubanos entregarán un día tranquilo, aunque siempre hay focos por atender.

Entre ellos, destaca la presencia de criollos en la natación, el ciclismo, el balonmano o el voleibol. En el caso de los deportes por equipos, en pos de una victoria que los aleje de las últimas posiciones, mientras que ciclistas y nadadores buscarán llegar a la meta con los mejores tiempos posibles para dejar actuaciones destacadas.

Se espera una jornada tranquila, como quien hace una pausa para las grandes emociones por venir.

