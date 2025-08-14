Unión Eléctrica pronostica afectación de 1530 MW para la máxima demanda de hoy

Compartir en

El servicio eléctrico nacional presentó afectaciones durante las últimas 24 horas, manteniéndose interrumpido durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de generación se registró ayer a las 20:30 horas, alcanzando los 1725 MW, cifra que no coincidió con el horario de máxima demanda. Esta situación se agravó debido a la salida de operación de los motores de fuel oil en la central de Mariel.

Los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron al sistema 2.762 MWh de energía durante la jornada. La máxima potencia entregada por esta fuente fue de 514 MW, registrada durante el horario de la tarde.

A las 06:00 horas de hoy, el Sistema Eléctrico Nacional reportó una disponibilidad de 2240 MW frente a una demanda de 3041 MW, lo que generó un déficit de 836 MW. Para el horario vespertino se estima que la afectación podría alcanzar los 900 MW.

Entre las principales incidencias se encuentran la avería en la Unidad 2 de la CTE Felton y el mantenimiento programado en varias unidades: la Unidad 2 de Santa Cruz, la Unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 5 de Renté. Adicionalmente, existen 481 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas y 309 MW afectados en 56 centrales de generación distribuida por falta de combustible.

Para el horario de máxima demanda se pronostica una disponibilidad de 2240 MW frente a una demanda estimada de 3700 MW, lo que generaría un déficit de 1460 MW. De mantenerse las condiciones actuales, la afectación durante este período podría alcanzar los 1530 MW.

( Con información de UNE-MINEM)

