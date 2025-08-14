PAMI, la voluntad de los derechos materno-infantiles

Compartir en

Cuba ha ratificado 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y entre ellos persisten los conquistados desde sectores como la Salud Pública.

Ese amparo se ilustra mediante el fortalecimiento de la Constitución de la República y se estipula desde diversas aristas jurídicas que reconocen el carácter interdependiente con las garantías sanitarias vinculadas al Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil, antesala de lo que en 1980 se convirtió en el actual Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

La voluntad de ampliar los derechos de gestantes, son conquistas esenciales implementadas desde el quehacer asistencial entre ellos el diseño de espacios para el control y el seguimiento de quienes, motivados en la creación de una nueva familia, figuran de alto riesgos debido a factores y patologías, propiciando la creación de consultas especializadas con tecnología avanzada.

La reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna, asumen un grupo multidisciplinario de galenos ante el reto de proteger la maternidad y la infancia, se ocupa del crecimiento sano del feto y el acompañamiento de las madres hasta el feliz término de la gestación, unido a servicios vitales que garantizan la atención integral a la niñez y la adolescencia.

Entre los logros figura la garantía de la atención prenatal, con el control por embarazada, el parto institucional con personal altamente calificado y la vigilancia activa por médicos y especialistas en los hogares maternos a las gestantes con algún riesgo en la gestación.

Destaca además el desarrollo de una Intervención Sanitaria Compleja que cada calendario se desarrolla mediante el asesoramiento de facultativos de mayor experiencia para la evaluación integral de gestantes y lactantes con el propósito de identificar riesgos, diseñar consultas y disminuir indicadores que atentan con la calidad y la protección de la vida.

Por ello constituye prioridad la cobertura de la atención médica a la gestación, un mayor seguimiento al alto riesgo obstétrico desde el quehacer de la prevención para privilegiar la salud de las madres y sus bebés en el centro de las prioridades de un personal que ratifica los derechos sanitarios como pilares indispensables de la Salud Pública cubana.

