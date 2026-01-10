Cuba continúa análisis de nuevo momento histórico en cada provincia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos

La máxima dirección política y del gobierno cubanos continúa hoy la participación directa en los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista con el análisis del nuevo momento histórico que vive el país.

El Primer Secretario del Comité Central y Presidente, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes a través de su cuenta en X, su presencia en Granma y Holguín, lo cual denota la importancia de estas reuniones que son conducidas por el secretario de la organización partidista, Roberto Morales.

El mandatario precisó en dicha red social que “Junto a la militancia definimos conceptos y métodos de trabajo para el 2026”.

Estos encuentros comenzaron dos días atrás por los occidentales territorios de Pinar del Río y Artemisa. Luego, Díaz-Canel se trasladó al otro extremo de la isla para asistir a los debates en Guantánamo y Santiago de Cuba.

Son espacios para reflexionar sobre el papel de la organización rectora de la sociedad cubana en el enfrentamiento al complejo escenario, anotó el diario Granma, órgano oficial del Partido.

Asimismo, permiten examinar los planes para promover el crecimiento integral territorial durante 2026 y valorar «la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del PCC y enfatizamos en el papel de la militancia del Partido», afirmó el mandatario en un post anterior.

También propician fijar estrategias que prioricen de manera más efectiva las tareas de la defensa de la nación caribeña, la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, la producción de alimentos y la calidad de los servicios a la población.

El XI Pleno del Comité Central del Partido, tuvo lugar el pasado mes de diciembre centrado en estos temas y el mismo decidió posponer la realización del 9no Congreso para convocar todos los esfuerzos en estas prioridades y superar la actual situación.

Durante el mismo, el Primer Secretario y presidente, Miguel Díaz-Canel, reflexionó acerca de la unidad pues es “la garantía de que Cuba va a seguir siendo libre, independiente y soberana”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Visitas: 0