Cuba busca ante Argentina su primer éxito en Serie de las Américas

Con el estigma de ser el único equipo sin victorias aún, el equipo cubano de béisbol jugará hoy ante el club Daom de Argentina en la cuarta jornada de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026.

La selección dirigida por Germán Mesa suma par de derrotas, tras ceder anoche ante el anfitrión Navegantes de Magallanes por 4-8, en un partido donde los lanzadores insulares entregaron una decena de boletos.

El equipo cubano anotó tres carreras en la parte alta del primer inning, remolcadas por Alfredo Despaigne y Yasiel González, pero un Grand Slam de Rouger Odor en el cierre de ese capítulo ante el joven José Ignacio Rodríguez volteó la pizarra.

Una entrada después los dirigidos por Germán Mesa negociaron el empate, con jit remolcador de Roel Santos, pero los anfitriones tomaron definitiva ventaja en el quinto sin pegar imparables, por el descontrol de los relevistas cubanos.

La derrota fue al currículo del villaclareño Osdany Rodríguez, mientras el también relevista Félix Cepeda firmó el triunfo.

El vigente campeón, Águilas Metropolitanas de Panamá, lidera la tabla de posiciones con saldo de 3-0, tras doblegar este sábado a los colombianos Caimanes de Barranquilla por 3-2.

La llamada Nave Turca local se ubica en segundo lugar con dos éxitos y un revés, mientras Cañones de Willemstad, de Curazao, doblegó a Leones de León, representante de Nicaragua, por 7-3 y ambos exhiben balance de 1-2. En los puestos cinco y seis aparecen los Caimanes y el club Daom de Argentina (1-1).

Además del duelo cubano ante el elenco gaucho, este domingo chocarán los representantes de Colombia y Curazao, mientras los Navegantes se enfrentarán con los Leones de Nicaragua.

