Detenido autor del reciente atentado contra jefe militar de Rusia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

El Servicio Federal de Seguridad Rusia (FSB por sus siglas en ruso) anunció hoy la detención del autor del atentado perpetrado el 6 de febrero contra el teniente general del Ministerio de Defensa Vladimir Alekséyev.

El organismo detalló a la prensa que el identificado como atacante es un ciudadano ruso nombrado Liubomir Korba, nacido en 1960, quien fue detenido en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y entregado a las autoridades del gigante euroasiático mediante la ayuda de los socios emiratíes de Moscú.

“Korba fue detectado por las cámaras de vigilancia en el lugar del hecho y en varios otros puntos de la ciudad. Una de las cámaras captó el momento en que el sicario tira a la nieve el arma con la que disparó a Alekséyev”, acotó el FSB.

Asimismo, el ente de seguridad agregó que los cómplices para dicho crimen también se identificaron, se trata de Viktor Vasin, nacido en 1959, ya puesto en manos de la justicia en Moscú, mientras que Zinaída Serebrítskaia, con fecha de nacimiento en el año 1971, huyó a Ucrania. Ambos son ciudadanos rusos.

Al respecto, el Servicio de Seguridad aseveró que la búsqueda de los organizadores del intento de asesinato de Alekséyev continúa activa.

Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia determinó este domingo que el hombre responsable del intento de asesinato contra el jefe militar actuó por encargo de Kiev.

En ese sentido, la entidad comentó que el homicida llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado en cumplimiento de las órdenes de los servicios especiales de Ucrania para cometer el atentado.

“Korba, nacido en la provincia de Ternópol (entonces República Socialista Soviética de Ucrania) y actualmente ciudadano ruso, huyó a Emiratos Árabes Unidos horas después de cometer el crimen», precisaron las autoridades.

Igualmente, enfatizaron que se realizan investigaciones y búsquedas operativas para determinar todas las circunstancias de los acontecimientos e identificar al resto de los autores.

El teniente general ruso Vladimir Alekséyev sufrió el 6 de febrero un atentado dentro de un edificio residencial en el noroeste de Moscú, donde fue interceptado por un individuo que le disparó varias veces por la espalda y huyó del lugar. El militar fue posteriormente trasladado de urgencia a un hospital.

El ataque tuvo lugar al día siguiente de que concluyera la segunda ronda de negociaciones trilaterales (Rusia, Estados Unidos, Ucrania) para la búsqueda de una solución diplomática y política del conflicto ucraniano, con sede en Abu Dabi, capital emiratí.

La delegación rusa estuvo representada por el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ígor Kostiukov, cuyo primer adjunto es Alekséyev.

Frente a la nueva arremetida contra altos cargos de Defensa, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, enfatizó que el «atentado terrorista» perpetrado contra el oficial pone en evidencia la intención de Kiev de realizar provocaciones constantes, destinadas, a su vez, a frustrar el proceso de negociaciones.

Visitas: 18