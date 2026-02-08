Uneac de Cienfuegos recuerda a José Díaz Roque mediante Beca de Creación Literaria

Compartir en

La Asociación de Escritores de la UNEAC Cienfuegos convoca a la entrega de propuestas para optar por las Becas de Creación Literaria correspondientes al actual año.

De acuerdo con lo informado al Periódico 5 de Septiembre, podrán participar todos los miembros de la UNEAC en Cienfuegos, con proyectos de libros inéditos y sin compromiso editorial alguno, excepto los ganadores de la edición anterior.

El proyecto, que se entregará impreso en letra Arial 12, a espacio y medio, además de copia digital, estará conformado por una fundamentación (máximo 2 cuartillas) y se acompañará de un fragmento del texto como muestra de la labor creativa que ha venido realizando el autor.

Deberá presentar, además, una carta de solicitud dirigida a la Secretaría a Ejecutiva con todos los datos personales y opciones de contacto.

Fue compartido a nuestro medio que la extensión de la muestra, según el género, será la siguiente: Poesía (10 poemas o 15 cuartillas) Cuento (5 cuentos) Novela (3 capítulos) Teatro (3 escenas o 20 cuartillas) Ensayos, Testimonios, Biografías e investigaciones (20 cuartillas)

Se podrán presentar cuántos proyectos determine cada autor antes del 10 de abril de 2026, que no sean del mismo género, añadieron las fuentes.

El Jurado, cuyo fallo resultará inapelable, sesionará en el mes de abril para conceder las becas a 2 proyectos que avalen una calidad literaria significativa y de reconocimiento social.

El resultado será dado a conocer públicamente el día 22 de abril del 2026 a las 10 a.m., en el contexto de la Jornada de la Cultura Cienfueguera. El acta del Jurado se entregará en original y dos copias a la secretaria ejecutiva, para que la misma haga cumplir los procedimientos económicos establecidos y se beneficien los autores de dos proyectos elegidos con el pago de dichas becas correspondiente a seis cuotas de 2 mil pesos cada mes por proyectos

José Díaz Roque, destacado escritor, investigador y conferencista, quien obtuvo el Premio Jagua en 1996, nació en Cienfuegos el 23 de enero de 1953.

Sobresalió en el panorama provincial desde la década de los setenta del pasado siglo. Licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamerica-Cubana por la Universidad Central de Las Villas y graduado en Información y Documentación Pedagógica, fue Vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Presidente de Honor de la Sociedad Cultural José Martí e integrante de la Asociación Cubana de Bibliotecarios en Cienfuegos.

También formó parte de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba.

Fue fundador de las Áreas Especiales para Ciegos de las Bibliotecas Públicas de Cuba y Miembro Correspondiente de la Sección de Bibliotecas para Personas en Condiciones Desventajosas de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).

Escribió varios cuadernos de poesía, de ensayo y de crítica literaria y artística. Obtuvo diversos premios y menciones en concursos y eventos de carácter literario, cultural, histórico, bibliotecológico y bibliográfico, provinciales, nacionales e internacionales.

Viajó a Rusia, Ucrania, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Dinamarca, España, Estados Unidos, donde asistió a eventos, reuniones de trabajo e impartió conferencias sobre los servicios bibliotecarios para ciegos, para otras personas en condiciones desventajosas y sobre cultura y literatura cubanas.

Entre sus publicaciones figuran José Martí: para una ascensión constante del llanto redimido. Ensayo oracional; Reseña de un crepúsculo: imagen e idea para una interpretación de la hermenéutica comparativa de José María Chacón y Calvo; Cartas desconocidas de Máximo Gómez a Rita Suárez del Villar y La otra iluminación: Federico García Lorca y José María Chacón y Calvo.

Falleció el 22 de octubre de 2014, a los 61 años.

