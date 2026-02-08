Entregarán Premio Literario Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua 2026

Compartir en

La Asociación de Escritores de la UNEAC en la Filial de Cienfuegos, de conjunto al Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales y la Sección de Literatura de la AHS informaron al Periódico 5 de Septiembre que está abierta su convocatoria a todos los escritores residentes en el país a presentarse en el género de Poesía.

Se recibirá un cuaderno de Poesía por cada autor, de hasta 85 cuartillas y superior a las 35.

Hacen saber los organizadores que las obras concursantes deben ser inéditas y se presentarán, por la vía del WhatsApp al siguiente número: 58728637

Se presentarán en documentos que deben configurarse en formato carta, en letra Times New Roman, de 12 puntos, a espacio y medio. Se concursará por el sistema de plica, por lo que se enviarán dos archivos: Título de la obra y seudónimo, que contendrá el cuaderno concursante; y Datos del autor y seudónimo, que consignará los nombres y apellidos del autor, así como su dirección, carné de identidad, números telefónicos y con carácter obligatorio el número de cuenta fiscal o estandarizada.

El jurado, compuesto por reconocidos poetas del territorio nacional, seleccionará una obra a premiar en Poesía para niños y jóvenes y una obra paraaAdultos. Y determinará además sobre cuál recae el Premio de la Asociación Hermanos Saíz El Girasol Sediento, para autores menores de 36 años. Optar por este último debe consignarse en la presentación de la obra, así como en el interior de la plica.

Detallan las entidades auspiciadoras que el fallo del Jurado será inapelable y los sellos Editoriales Mecenas y Reina del Mar valorarán la inclusión de los libros premiados en el Plan de 2027.

Se conoció que las obras ganadoras recibirán Diploma Acreditativo y 10 mil pesos en Poesía para niños y jóvenes y en Poesía para adultos, además de recibir el Derecho de Autor correspondiente, si resultaran publicados por Ediciones Mecenas.

El Premio de la AHS entrega también Diploma Acreditativo y paga el Derecho de Autor correspondiente, si el libro resulta publicado por Reina del Mar Editores.

El plazo de admisión vence el 10 de abril de 2026. Una vez emitido el fallo, los organizadores del certamen se comprometen a borrar los archivos de los trabajos no premiados.

La participación requiere la total aceptación de las bases establecidas. Los concursantes que las incumplan serán descalificados.

Fue informado que los lauros serán divulgados de manera oficial el 22 de abril de 2026, en la sede de los Jardines de la Uneac de Cienfuegos a las diez de la mañana.

