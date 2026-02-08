Adoptan en Cienfuegos medidas ante situación actual del país

Compartir en

Ante la contingencia energética aguda que atraviesa el país, agravada por el cerco económico impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, la provincia de Cienfuegos adopta medidas generales que permitan sobrellevar las actuales circunstancias.

En conferencia de prensa conducida por la Gobernadora provincial, Yolexis Rodríguez Armada, representantes de diferentes organismos y entidades en el territorio dieron a conocer las iniciativas implementadas en sus frentes, encaminadas estas a garantizar servicios prioritarios y el ahorro energético durante el tiempo que dure la presente coyuntura.

Así se conoció sobre las prestaciones que se mantendrán vigentes y la reorganización de otras, a modo de mitigar las afectaciones derivadas de esta circunstancia. Dentro del entramado empresarial, se garantizan las operaciones de las entidades con funciones vitales para la provincia.

Una medida importante de cara al ahorro energético, y para no agravar las afectaciones al sector residencial, será la desconexión de los centros laborales no imprescindibles, a partir del viernes a las 00:00 horas hasta el lunes a las 8:00 AM. De igual manera, se verificará que las unidades enclavadas en circuitos protegidos se ajusten a su plan de consumo de electricidad.

De acuerdo con Rodríguez Armada, la instalación de más de 400 sistemas fotovoltaicos en hogares de trabajadores de Salud y Educación y de 100 módulos para viviendas aisladas, así como la continuación de las labores de fabricación del nuevo parque solar son de las acciones que se llevan a cabo en el territorio para disminuir la dependencia del sistema eléctrico nacional.

Asimismo se transforman los medios para elaborar el pan y otros alimentos con fogones de carbón y leña, mientras se evalúa el uso de vehículos eléctricos para el transporte de carga y de pasajeros, de forma que lleven a una disminución del uso de combustibles.

GARANTIZAN SERVICIOS VITALES DE SALUD

Según informó la Gobernadora, se garantizará la atención básica de salud, con prioridad para el Programa Materno Infantil. Para mejores resultados, llevan a cabo en varios municipios un levantamiento de los lactantes con el fin de identificar aquellos con riesgos en aras de una vigilancia especial.

La Dra Eylén Palmero Díaz, directora de Gestión Sanitaria en la dirección general de Salud en Cienfuegos, agregó que en tanto dure esta situación se reorganizarán el servicio oncológico y de hemodiálisis en lo que respecta al traslado de los pacientes. Estos permanecerán hospitalizados para su tratamiento y evitar así el uso de combustible en su transportación.

De igual forma, se reordenan los turnos de trabajo en las instalaciones de salud y se evalúa en los territorios las necesidades de los pacientes con ventilación domiciliaria, quienes también tendrán una cama garantizada en los hospitales en caso de que les fallara el suministro eléctrico.

Palmero Díaz informó que se pospone la actividad quirúrgica electiva, no así la de urgencia y la oncológica, que se mantendrán. Permanecerá activo el servicio estomatológico básico y el transporte sanitario para los remitidos, si bien especialistas que residan en los municipios prestarán sus servicios en los policlínicos allí y serán los encargados de la evaluación adecuada de los enfermos y de su remisión a la atención secundaria. En concordancia con lo anterior, se reforzarán las actividades en la Atención Primaria.

Las consultas externas, aclaró, seguirán abiertas para todo el que pueda llegar. Los que no lo logren, no perderán su turno, sino que se les reasignará a otro momento.

EL TRANSPORTE SE REORGANIZA

La actividad de transporte también se atempera a las nuevas circunstancias. Roberto Fabelo Martínez, director de la Empresa Provincial, informó en la conferencia de prensa que se mantendrá el servicio de los llamados Medibús agrupado en tres rutas: Lajas-Cruces-Palmira; Aguada-Abreus-Rodas; Cumanayagua; y el de la transportación de médicos y enfermeros hacia el hospital.

Igual se garantizarán el servicio de los Medibús a Santa Clara y a La Habana, así como el transporte de los reclusos que laboran en la limpieza de los hospitales. Paralelo a ello, precisó el directivo, permanecerán activos los puntos de embarque de la población.

La transportación marítima, intermunicipal y rural queda suspendida hasta que las circunstancias lo permitan.

Por su parte Pedro Avellanes Espinosa, director de la Unidad Económica de Base de Ómnibus Nacionales en Cienfuegos, precisó que de la programación solo se mantendrá un salida hacia la ciudad de La Habana, en el turno 11:50 PM.

ACUEDUCTO Y COMUNALES ATEMPERAN SUS FUNCIONES

Rainier Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, dijo en la conferencia de prensa que se mantendrán los servicios de abasto de agua en la ciudad cabecera. De igual forma permanecerá la distribución de agua mediante pipas en aquellos lugares que siempre la reciben así, aunque con limitaciones en consonancia con las condiciones. Los municipios, sin embargo, sí sufrirán una notable restricción, aunque se harán esfuerzos para hacer llegar el líquido vital.

En los territorios de Cruces y Lajas, puntualizó, seguirá la distribución por tracción animal en los asentamientos donde de manera habitual se mantiene así. Lo mismo ocurrirá los sistemas que lo hacen por gravedad.

Según destacó, los bombeos mediante sistemas solares no sufrirán variación, y se garantizará la disponibilidad de productos químicos para el tratamiento del agua, así como las operaciones de las brigadas del taller de electromecánica y de reparación de conductoras para responder a las averías.

Atemperado a la coyuntura actual, la Empresa Provincial de Servicios Comunales concentrará sus esfuerzos en las actividades fundamentales relacionadas con la higienización, la recogida de desechos sólidos con medios alternativos, pues no habrá saneamientos mecanizados, resaltó Oileder Tardío Rodríguez, director de la entidad. Asimismo, aseguró que no serán afectados los servicios necrológicos, si bien no se realizarán creaciones fuera de la provincia ni traslado hacia otras de fallecidos con dirección en el territorio.

NINGUN TRABAJADOR QUEDARÁ DESPROTEGIDO

Ante tamaña situación, dirigentes de la provincia dejaron claro que ningún trabajador quedará desprotegido. Jorge Antonio Rodríguez Peña, director de Trabajo y Seguridad Social aquí, hizo hincapié en las medidas de protección a los empleados de todos los sectores. Según informó se hará un mayor uso del teletrabajo y el trabajo a distancia, allí donde sea posible.

Los trabajadores con vacaciones acumuladas podrán disfrutarla. También las administraciones deberán adoptar medidas para el ajuste de horario, con la finalidad de facilitar el movimiento de los trabajadores hacia sus funciones sin afectación para su salario. Otra medida es la reubicación laboral, dentro del centro, del organismo, o el cambio de actividad hacia tareas de producción y servicios. Tales acciones tiene como finalidad la protección de la fuerza laboral calificada con que cuenta el país.

Sectores como los de educación, Comercio y Gastronomía, Turismo, la corporación Cimex, Empresa Eléctrica y las entidades bancarias también han tomado medidas de cara a la compleja situación energética que sufre el país. Un contexto de marcada sensibilidad en el que, subrayó la Gobernadora, juega un papel fundamental la comunicación oportuna desde cada organismo.

