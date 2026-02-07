Día de la Defensa: Cuba continúa preparándose

Compartir en

Fortalecer la preparación defensiva del territorio y reafirmar el compromiso popular con la soberanía nacional, constituyeron ejes cardinales este sábado en Cienfuegos, en el desarrollo del Día de la Defensa.

El ejercicio, que tuvo lugar en todo el país, contó con la supervisión de Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa Provincial, y Jorge Luis Curiel Acea, al frente del mismo órgano en el municipio de Abreus, quienes, junto a oficiales de la Región Militar, evaluaron la organización de la Plana Mayor y de los diferentes subgrupos de trabajo.

Asimismo, enfatizaron la necesidad de implementar medios alternativos para garantizar la producción y los servicios esenciales ante situaciones excepcionales.

La jornada incluyó una serie de ejercicios prácticos que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del territorio. De igual manera, realizaron simulacros de acciones combativas frente a un golpe aéreo limitado y emboscadas al enemigo.

Asimismo, entrenaron procedimientos para la protección de los pobladores, la atención a heridos y su traslado al Puesto Médico. La capacitación se complementó con una clase combinada que abarcó desde el arme y desarme del fusil AKM hasta tácticas de coordinación.

Arley Yanes Díaz, presidente de la Zona de Defensa, destacó que estas prácticas “demostraron la preparación de las tropas y la efectiva coordinación entre las estructuras de mando y la población civil”.

En el marco de la actividad fue resaltado el carácter vital de la defensa nacional en el actual contexto internacional, marcado por las amenazas y presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

El Día Nacional de la Defensa demostró organización, disciplina y la disposición del pueblo cienfueguero. Con un profundo sentido patriótico, los participantes reafirmaron su compromiso inquebrantable de salvaguardar las conquistas de la Revolución.

