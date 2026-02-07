Cuba recibe apoyo internacional y de ONU, pese a bloqueo

Compartir en

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, celebró hoy el interés internacional y de naciones unidas por el desarrollo de su país, a pesar del incremento sin precedentes del bloqueo estadunidense.

Rodríguez en la red social x, destacó la aprobación del Programa País para la isla por parte de la Junta Ejecutiva del programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), por amplia mayoría de sus Estados miembros a favor de continuar la cooperación con la nación caribeña.

En la publicación, el jefe de la diplomacia cubana dijo que ello “demuestra la voluntad de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas de continuar cooperando con nuestro país en proyectos de desarrollo”, y más aún, ocurre “a pesar del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo estadounidense”, destacó.

La aprobación sucedió con el único voto en contra de EEUU “en evidencia de su política aislacionista y su marcado interés de limitar nuestro desarrollo y asfixiar la economía y a nuestro pueblo”, remarcó el canciller cubano.

El nuevo Programa de País para Cuba orientará el trabajo de cooperación de la agencia hasta el 2030, según publicó en Facebook el ente de naciones unidas.

Aprobación del Programa de País de #Cuba por Junta Ejecutiva de @pnud, por amplia mayoría de sus Estados miembros, demuestra la voluntad de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas de continuar cooperarando con nuestro país en proyectos de desarrollo, a pesar… pic.twitter.com/85LynwmWie — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 7, 2026



El documento menciona entre las áreas temáticas la Recuperación económica y transformación productiva, Gestión medioambiental y reducción de riesgos de desastres, Programas y servicios sociales y de protección, así como el Fortalecimiento institucional y modernización de la gestión pública.

Esta semana el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York, Ernesto Soberón, durante la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Ejecutiva, reafirmó el compromiso de su país con el desarrollo sostenible, a partir de un modelo social basado en la cobertura universal y el acceso gratuito a los servicios sociales, y subrayó el papel del PNUD como socio determinante durante más de cinco décadas para preservar esos logros.

En el propio escenario, Soberón denunció que esos objetivos se ven gravemente afectados por las condiciones propias de un Pequeño Estado Insular en Desarrollo y, de manera drástica, por el bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos desde hace 64 años, recientemente recrudecido con nuevas medidas para obstaculizar el suministro de combustible.

